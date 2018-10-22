《盤後部署》救市成效或短暫意國局勢現暗湧，港股難有進一步突破

《經濟通通訊社２２日專訊》外圍股市上周五（１９日）未有太大變化，但受惠於Ａ股近期

的維穩氣氛帶動下，港股今早高開１０６點。隨著內地各大部委齊齊出動救火，人行貨幣政策委

員會委員馬駿亦指出，在不久的將來政策層面將有一系列提升市場信心的舉措，Ａ股開市升幅極

速擴大，滬指最多急升１２４點，高見２６７５點。

Ａ股急升帶動下，港股早段已突破二萬六關，在中資金融股發力追落後下，港股午後更最多

急漲６７３點，高見２６２３４點，最終全日收升５９１點或２﹒３２％，報２６１５３點，收

復１０天線（２５７７１點）。主板成交

１１４４﹒４１億元，較上周五增加１４﹒９％。

國指收報１０４９０點，升２﹒６３％或升２６８點。滬指急升４﹒１％或１０４點，報

２６５４點。



＊美１２月加息預期增加，港匯反彈空間相當有限＊



美股踏入第三季業績，而部分重磅股季績亦符合市場預期，但業績因素並無刺激美股造好。

相反，美國國債息率持續高企，進一步影響資金入市意慾，市場亦擔憂債息高企會推升借貸成本

，十年期美債收益率現報３﹒１９４％，上升約２０個基點。另一方面，美債息高企亦對其他市

場產生衝擊令資金外流，港匯亦因此不斷在低位徘徊，上周五更一度低見７﹒８４２３，現報７

﹒８３９７。

事實上，聯儲局上周公布上月議息會議紀錄後，由於官員取態持續偏鷹，市場預期美國有條

件進一步加息，據利率期貨市場顯示，１２月加息機率已達８１﹒８％。隨著港美息差進一步擴

闊，預期套息活動加劇，會吸引更多資金流入美債市場，即港匯反彈空間相當有限，從而繼續拖

累港股表現。



＊成交配合始能確認轉勢，中美貿戰未見降溫跡象＊



中央出力維穩下，Ａ股上周五反彈６４點後，滬指今續收高４％或１０４點，兩日累計急漲

１６８點。中央再度出手救市，成效的確較此前救市明顯。然而，過往救市所帶來的成效向來相

當短暫，若中港股兩地後市升勢中，成交有相當配合，則可確認大市已進一步轉勢。相反，成交

若未有顯著增加，則兩地股市有很大機會會重回窄幅波動的走勢。

目前眾多外圍因素仍相當不明朗，中美貿易談判已擱置多時，兩國官方高層亦無太多交流，

市場預期在下月舉行的Ｇ２０峰會上，兩國領導人特朗普及習近平的會面或可暫時緩和僵局。不

過，特朗普向來立場飄忽，更有分析指出，特朗普認為在貿易爭端上，美國處於上風一方，亦即

不排除特朗普會向中方繼續施加壓力，令中美貿易戰難有冷卻跡象，意味貿戰因素仍會繼續困擾

中港股市氣氛。

雖然美匯近日從９６附近水平回落，但意大利政府上周公布的新一個財政年度財政預算赤字

佔國內生產總值（ＧＤＰ）比例達２﹒４％，遠超歐盟定下的不超過２％的規定，有消息指，歐

盟會於明日否決意國的最新財政預算案，勢會影響歐元急速向下，拖累歐美股市氣氛，變相帶動

美匯大幅反彈，不利港股表現。縱使港股連續兩日止跌回升，但綜合上述眾多不穩因素，救市成

效難望長久，港股亦難寄望會有進一步突破，目前於今月初所形成的下跌裂口頂部約２６２００

點附近遇阻，今月低位２５０９０點作支持。（ｔｔ）

