【朝鮮局勢】美國高級官員：美朝首腦峰會可能在明年初舉行

《經濟通通訊社２２日專訊》美國政府高級官員表示，美國總統特朗普與北韓領導人金正恩

的下一次峰會可能在明年初舉行。

國務卿蓬佩奧近日表示，希望與北韓外相盡快會晤，為無核化問題在下次峰會期間取得重大

進展做好準備。

另一方面，北韓官媒表示，美國不應以雙面人的態度，一方面宣稱去核化談判取得進展，一

方面繼續對北韓制裁。（ｍｎ）

