《經濟通通訊社２２日專訊》美國政府高級官員表示，美國總統特朗普與北韓領導人金正恩
的下一次峰會可能在明年初舉行。
國務卿蓬佩奧近日表示，希望與北韓外相盡快會晤，為無核化問題在下次峰會期間取得重大
進展做好準備。
另一方面，北韓官媒表示，美國不應以雙面人的態度，一方面宣稱去核化談判取得進展，一
方面繼續對北韓制裁。（ｍｎ）
22/10/2018 09:16
【朝鮮局勢】美國高級官員：美朝首腦峰會可能在明年初舉行
《經濟通通訊社２２日專訊》美國政府高級官員表示，美國總統特朗普與北韓領導人金正恩
的下一次峰會可能在明年初舉行。
國務卿蓬佩奧近日表示，希望與北韓外相盡快會晤，為無核化問題在下次峰會期間取得重大
進展做好準備。
另一方面，北韓官媒表示，美國不應以雙面人的態度，一方面宣稱去核化談判取得進展，一
方面繼續對北韓制裁。（ｍｎ）
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