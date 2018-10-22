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22/10/2018 10:57

【貿易開戰】南韓央行：美中貿易戰或引發資本流出南韓

　　《經濟通通訊社２２日專訊》南韓央行認為，美中貿易爭端不斷升級以及新興市場動盪可能
大幅削弱全球投資氣氛，引發資本流出南韓。
　　央行稱，由於當地經濟持續增長，聯儲局繼續加息本身可能不會促使資本大規模流出股票及
債券市場，但若聯儲局的貨幣緊縮政策導致全球增長放緩，這就有可能會壓制南韓的出口復甦。
　　央行又提到，由於聯儲局及其他一些主要央行的貨幣政策正常化、中美貿易爭端以及部分新
興市場金融不穩定，韓圜匯率的波動性未來可能會增加。（ｍｎ）

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