【貿易開戰】南韓央行：美中貿易戰或引發資本流出南韓

《經濟通通訊社２２日專訊》南韓央行認為，美中貿易爭端不斷升級以及新興市場動盪可能

大幅削弱全球投資氣氛，引發資本流出南韓。

央行稱，由於當地經濟持續增長，聯儲局繼續加息本身可能不會促使資本大規模流出股票及

債券市場，但若聯儲局的貨幣緊縮政策導致全球增長放緩，這就有可能會壓制南韓的出口復甦。

央行又提到，由於聯儲局及其他一些主要央行的貨幣政策正常化、中美貿易爭端以及部分新

興市場金融不穩定，韓圜匯率的波動性未來可能會增加。（ｍｎ）

