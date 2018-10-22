《經濟通通訊社２２日專訊》美國軍方稱，美國與南韓決定暫停原定於１２月舉行的聯合防
空演習，為解決北韓問題的外交努力創造一切的機會。
美國國防部表示，美國國防部長馬蒂斯與南韓國防部長官鄭景斗本周五（２６日）在新加坡
會晤，兩人決定暫停聯合空軍演習。（ｍｎ）
22/10/2018 11:11
【朝鮮局勢】美國及南韓暫停１２月聯合防空演習
《經濟通通訊社２２日專訊》美國軍方稱，美國與南韓決定暫停原定於１２月舉行的聯合防
空演習，為解決北韓問題的外交努力創造一切的機會。
美國國防部表示，美國國防部長馬蒂斯與南韓國防部長官鄭景斗本周五（２６日）在新加坡
會晤，兩人決定暫停聯合空軍演習。（ｍｎ）
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