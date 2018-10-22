《經濟通通訊社２２日專訊》美國財長努欽表示，並未看到中國經濟增長放緩可能蔓延至其
他新興市場的風險，並不擔心會破壞美國金融市場的穩定。
中國第三季經濟增長放緩至６﹒５％，不及市場預期的６﹒６％。在被問及中國經濟增長放
緩是否突顯中美貿易談判的必要時，努欽稱，目前最重要的要與中國的經濟關係中建立更公平的
競爭環境。（ｍｎ）
22/10/2018 12:05
【貿易開戰】美國財長：不擔心中國經濟放緩可能破壞美國金融市場
《經濟通通訊社２２日專訊》美國財長努欽表示，並未看到中國經濟增長放緩可能蔓延至其
他新興市場的風險，並不擔心會破壞美國金融市場的穩定。
中國第三季經濟增長放緩至６﹒５％，不及市場預期的６﹒６％。在被問及中國經濟增長放
緩是否突顯中美貿易談判的必要時，努欽稱，目前最重要的要與中國的經濟關係中建立更公平的
競爭環境。（ｍｎ）
|中國故事22/10/2018
越地林昭遠：杭州新盤未推致9月銷售跌 全年銷售目標肯定會完成
|香港政情22/10/2018
【大橋通車】周三起最快9個字穿梭港珠澳 全球最長海底隧道吸睛
|興證快訊22/10/2018
地王流標，後市如何？
|國際動態22/10/2018
美退出中程核彈條約 俄斥勒索
|香港政情19/10/2018
【大橋通車】港珠澳大橋周三上午三地同步通車
|生財有道19/10/2018
【Ａ股維穩】劉鶴：股市調整和出清 正為長期健康發展創造好機會
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰