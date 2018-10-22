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22/10/2018 12:05

【貿易開戰】美國財長：不擔心中國經濟放緩可能破壞美國金融市場

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國財長努欽表示，並未看到中國經濟增長放緩可能蔓延至其
他新興市場的風險，並不擔心會破壞美國金融市場的穩定。
　　中國第三季經濟增長放緩至６﹒５％，不及市場預期的６﹒６％。在被問及中國經濟增長放
緩是否突顯中美貿易談判的必要時，努欽稱，目前最重要的要與中國的經濟關係中建立更公平的
競爭環境。（ｍｎ）

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