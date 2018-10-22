【油市博奕】ＩＥＡ警告地緣政治緊張或進一步影響油市

《經濟通通訊社２２日專訊》國際能源署（ＩＥＡ）署長Ｆａｔｉｈ Ｂｉｒｏｌ表示，並

不擔心沙特將削減石油供應，以應對因記者卡舒吉被殺害而可能受到的制裁，但敦促各方要意識

到政治形勢發展可能影響能源市場。

他續指，有許多地緣政治及非能源相關問題，可能對油市造成進一步的影響，同時委內瑞拉

及伊朗的供應減少，而需求增長強勁，有可能會令油價升至更高水平。（ｍｎ）

