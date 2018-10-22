【貿易開戰】Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ料中國增長放緩及關稅將打壓盈利

《經濟通通訊社２２日專訊》美國工業集團霍尼韋爾（Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ）表示，目前已

看到中國經濟增長放緩，而貿易關稅亦將壓縮盈利，有可能令明年成本增加數億美元。

Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ行政總裁Ｄａｒｉｕｓ Ａｄａｍｃｚｙｋ表示，集團一直已來推動中

國市場業務增長，但增速並不是年初時的雙位數。至於有關明年業務發展，估計美國會再次成為

非常強勁的市場。不過整體而言，預計明年利潤還會面臨一些壓力，因為屆時加大對中國商品徵

收的政策可能生效，會令公司成本提高數億美元。（ｍｎ）

