《台股攻略－馮偉明》受內地股市帶動，台股今日升５５點

《台股攻略》台股今日升５５﹒０２點，收９９７４﹒２８點，成交金額為新台幣

１００７﹒６３億元。

台股今日早盤雖指數一度大跌近百點，但在內地股開盤強漲刺激下，買盤陸續入市，加上台

積電及大立光跌幅收窄，台塑化及台化等傳產權值股亦同步走揚，指數成功由跌轉升，站穩５日

線。台積電收報新台幣２３７元，而大立光股價則升２﹒６４％、收新台幣３５０５元。被動元

件部分大多開低走高並由跌轉升，版塊在奇力新強勢影響下，收市大升超過６％，立隆電升３％

。蘋概股走揚，康控－ＫＹ盤中尾盤以新台幣１６２﹒５元漲停，台燿大升超過６％，瑞儀、精

材及ＧＩＳ－ＫＹ則大升超過５％，ＴＰＫ－ＫＹ亦升超過３％。受五國際原油期貨帶動，台塑

化、台汽電、大台北及欣高表現不俗。

陸股後市走勢將影響亞股表現；此外，美國期中選舉在即，如國際股市不再出現劇烈修正，

而台股又能配合上市櫃公司於第３季發放利好消息，則有望重上萬點大關。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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