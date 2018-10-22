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22/10/2018 17:18

《台股攻略－馮偉明》受內地股市帶動，台股今日升５５點

　　《台股攻略》台股今日升５５﹒０２點，收９９７４﹒２８點，成交金額為新台幣
１００７﹒６３億元。
　　台股今日早盤雖指數一度大跌近百點，但在內地股開盤強漲刺激下，買盤陸續入市，加上台
積電及大立光跌幅收窄，台塑化及台化等傳產權值股亦同步走揚，指數成功由跌轉升，站穩５日
線。台積電收報新台幣２３７元，而大立光股價則升２﹒６４％、收新台幣３５０５元。被動元
件部分大多開低走高並由跌轉升，版塊在奇力新強勢影響下，收市大升超過６％，立隆電升３％
。蘋概股走揚，康控－ＫＹ盤中尾盤以新台幣１６２﹒５元漲停，台燿大升超過６％，瑞儀、精
材及ＧＩＳ－ＫＹ則大升超過５％，ＴＰＫ－ＫＹ亦升超過３％。受五國際原油期貨帶動，台塑
化、台汽電、大台北及欣高表現不俗。
　　陸股後市走勢將影響亞股表現；此外，美國期中選舉在即，如國際股市不再出現劇烈修正，
而台股又能配合上市櫃公司於第３季發放利好消息，則有望重上萬點大關。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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