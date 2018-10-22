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即市新聞

22/10/2018 10:08

《窩輪豪情－梁業豪》阻力位附近的投機策略

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、金
融業與工業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為石藥集團（０１０９３）、招商銀行
（０３９６８）與中國太平（００９６６），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則為石藥
集團、新創建（００６５９）與中國太平。
　　於反覆向淡的市況中，於阻力位前候高持有認沽權證或熊證乃最合適的圖利策略。不過，阻
力位終有被升破的一天，到時，投機者該如何應市呢？首先，於阻力位被升破前，圖表形勢應屬
向好，大家應早已停止持有認沽權或熊證圖利。投機者常犯的錯誤，為於圖表形勢尚未轉淡前，
便急不及待地入市補回認沽權或熊證。此外，阻力位被正式升破後，我們可改為以該位作為止蝕
位，順著圖表依然向好的形勢，候低持有認購權證或牛證圖利。
　　恆生指數ＩＢＳＩ現報５４﹒２７８，國企指數ＩＢＳＩ則報５５﹒９４１，顯示藍籌股以
主動買盤較為積極，國企股亦以主動買盤較為積極。整體大市方面，現以國企股的主動買盤覆蓋
範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以藍籌股的表現較差，整體大市則在持續反彈中。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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