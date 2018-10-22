【新股上市】ＭＩＮＤＴＥＬＬ高收逾１６％，收報０﹒７２元

《經濟通通訊社２２日專訊》馬來西亞為基地之資訊科技服務供應商ＭＩＮＤＴＥＬＬ

ＴＥＣＨ（０８６１１）今早於聯交所創業板掛牌上市，股份開報０﹒９６元，較招股價

０﹒６２元高出５４﹒８４％，亦是全日高位，尾市升幅收窄，最終收報０﹒７２元，只較招股

高出１６﹒１％，每手５０００股，不計手續費，每手賺５００元。（ｕｌ）

