《談國論企－黎偉成》經濟三季度穩增深化升級抗貿戰

《談國論企》中國的國內生產總值ＧＤＰ於２０１８年三季度同比及環比增長無疑皆有所放

緩，唯是仍保持相對穩定的成長勢頭的同時，更重要的是經濟深化升級轉型，乃特朗普主動掀動

美國對華貿易戰甚至有意全面封殺的正面和良性的應變與發展。中國經濟由多年的「求量」快速

成長，到近年「提質」的穩中有進，增速放慢是必然的，最重要看素質提升，冀中國政府持之以

恆穩經濟、提素質、重創新、挺民企、惠民生。



＊高技術產業暫減產但固投快速增長＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，中國的ＧＤＰ於２０１８年三季度的同比增長

６﹒５％（見表．下同），相對於二季度的６﹒７％升幅低０﹒２個百分點，不僅較對上一個季

度的環比少增０﹒１個百分點有所擴大，更比２０１７年三季度的６﹒８％少增０﹒３個百分點

，表現表面上不理想，但這是國家統計局闡釋此乃「面對異常複雜嚴峻國際形勢，國內艱鉅繁重

的改革發展」之新況，所指的國際形勢，不僅「複雜嚴峻」，更為「異常」之象，即使未有具體

表白，實際是誰都肯定理解到此乃特朗普以極其單邊主義、保護主義甚至個人霸道主義掀起特別

是對中國的國際貿戰，由是中國ＧＤＰ未為如斯異常複雜嚴峻的國際形勢所壓，仍保相對穩增，

反而是一個難能可貴的成果。

但從多個主要經濟環節作出評估，又顯美對華貿戰有一定的壓力，最受影響的當然是（一）

全國規模以上工業增加值中之高技術製造業，於２０１８年前三季度同比實際增長１１﹒２％，

不僅比上半年所增的１１﹒６％為低，更遠低於２０１７年同期的１３﹒４％升幅，主要受困於

（１）工業機器人於９月份產量１﹒１４４８萬台同比減少１６﹒４％，使１－９月份累計

１０﹒５２萬台的升幅收窄至僅為９﹒３％，當然比２０１７年９月份產１﹒３萬台所飆升

１０３﹒２％要遜色得多；（２）集成電路１３６億塊同心減少０﹒２％而非上年增２０﹒４％

之況，和使１－９月份累計１２９１億塊的同比增長收窄為１１﹒７％；（３）移動通信手持機

於９月份產量１﹒５７７億台亦減１０﹒９％，使１－９月份累計之數要倒跌１﹒５％。相信這

會是受困於美國特別封殺針中國科技之劣舉。

此使規模以上製造業企業增加值實際增長２０１８年１－９月份均增５﹒７％，比２０１７

年同期的７﹒３％升幅少增１﹒６個百分點，和全國規模以上工業企業增加值５﹒８％的升幅，

比１－８月份低０﹒３個百分點和同比下降０﹒８個百分點。企業實現利潤總額於２０１８年１

－８月份４﹒４２萬億元同比增長１１﹒９％，上年同期贍增２１﹒６％。

但生產增長放緩，未使（二）全國固定資產投資（不含農戶）受到太大的壓力，並可見之於

製造業的固投於２０１８年１－９月份均增８﹒７％，比上半年多增１﹒９個百分點，和成為連

續６個月的加快增長，更比２０１７年前９個月所增的４﹒２％多增４﹒５個百分點，其中（ｉ

）通用設備製造業的固投增７﹒９％、（ｉｉ）專用設備製造業增１３﹒９％，和

（ｉｉｉ）計算機、通信及其他電子設備增１８﹒７％。



＊民間固投消費零售住宅銷情均穩妥＊



此使整體第二產業固投５﹒２％，相對於２０１７年１－９月所增的２﹒６％多增２﹒６個

百分點。

全國固投４８﹒３４４萬億元同比增長５﹒４％，即使比上年前９個月少增１﹒６個百分點

，但民間企業的固投３０﹒１６萬億元同比增長８﹒７％，多增２﹒７個百分點，於全國固投佔

比６２﹒４％亦較上年同期高１﹒９個百分點。

其他主要內需項目，表現穩妥，包括（三）投資中之全國房地產開發投資於８﹒８６６５萬

億元同比增長９﹒９％，比２０１７年前９個月的升幅多增１﹒８個百分點，主要受惠於住宅開

發投資６﹒２８萬億元增１４％和多升３﹒６個百分點所拉動，因商品住宅銷售額度

８﹒８３６４萬億元同比增１５％及多增４﹒６個百分點之所致。

和最重要的當然是（四）內需重點環節的社會消費品零售總值，於９月份達３﹒２萬億元同

比增長９﹒２％，使１－９月份累計２７﹒４３萬億元的升幅保持於９﹒３％的水平，其中實物

商品網上零售額於前９個月累計４﹒７９萬億元同比增２７﹒７％，於零售總額佔比１７﹒５％

亦較上年同期高３﹒５個百分點，顯居民的消費購物活動形態有明顯的轉型和升級。

綜合而言，國家統計局所指「運行總體平穩，轉型升級深化發展「，是言之不虛，更正正反

映出中國政府在採取反制特朗普貿戰的同時，還在加強供給側結構性改革支持內需挺經濟穩中有

進增長的政策與策略，取得頗為不錯的初步成效，亟望繼續努力！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：中國ＧＤＰ近年季度增長與預測（％）



１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

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２０１８＃ ６﹒８ ６﹒９＊ ６﹒８＊ ６﹒８＊ ６﹒８＊

２０１８ ６﹒８ ６﹒７ ６﹒５ ６﹒３＊ ６﹒５７５＊

２０１７ ６﹒９ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒８ ６﹒９

２０１６ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒８ ６﹒７

２０１５ ７﹒０ ７﹒０ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒９

２０１４ ７﹒４ ７﹒５ ７﹒３ ７﹒３ ７﹒４

２０１３ ７﹒７ ７﹒５ ７﹒８ ７﹒７ ７﹒７

２０１２ ８﹒１ ７﹒６ ７﹒４ ７﹒９ ７﹒８

２０１１ ９﹒７ ９﹒５ ９﹒１ ８﹒９ ９﹒２

２０１０ １１﹒９ １０﹒３ ９﹒６ ９﹒８ １０﹒３

２００９ ６﹒１ ７﹒９ ８﹒９ １０﹒７ ８﹒７

２００８ １０﹒６ １０﹒１ ９﹒０ ６﹒８ ９﹒０

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資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

＃：４月初預測黎偉成

＊：１０月修訂預測黎偉成

