《異動股》內銀股隨Ａ股走高，招行飆逾半成，建行、工行升約２％

《經濟通通訊社２２日專訊》內銀股隨Ａ股走高，招商銀行（０３９６８）升５﹒２３％，

報３１﹒２元，升破２０天線（３０﹒２７元）及５０天線（２９﹒７２７元）；成交約

１１１１萬股，涉資３﹒４６億元，主動買盤６０％。

建設銀行（００９３９）升１﹒７７％，報６﹒３１元；成交約７３７９萬股，涉資

４﹒６４億元。

工商銀行（０１３９８）揚２﹒２９％，報５﹒３５元，破十天線（５﹒２４４元）；成交

約５１８３萬股，涉資２﹒７６億元。

現時，恆生指數報２５８４３，升２８２點或升１﹒１％，主板成交１２４﹒８４億元。上

證綜合指數報２６０１，升５１點或升２％，成交３０１﹒２８億元人民幣。



表列部分內銀股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中信銀行（００９９８） ４﹒８２元 升１﹒４７％

農業銀行（０１２８８） ３﹒５５元 升１﹒１４％

郵儲銀行（０１６５８） ４﹒６７元 升１﹒０８％

民生銀行（０１９８８） ５﹒５８元 升０﹒９０％

交通銀行（０３３２８） ５﹒６０元 升０﹒７２％

中國銀行（０３９８８） ３﹒３２元 升１﹒２２％

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（ｍｗ）

