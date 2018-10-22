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22/10/2018 09:46

《異動股》內銀股隨Ａ股走高，招行飆逾半成，建行、工行升約２％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》內銀股隨Ａ股走高，招商銀行（０３９６８）升５﹒２３％，
報３１﹒２元，升破２０天線（３０﹒２７元）及５０天線（２９﹒７２７元）；成交約
１１１１萬股，涉資３﹒４６億元，主動買盤６０％。
　　建設銀行（００９３９）升１﹒７７％，報６﹒３１元；成交約７３７９萬股，涉資
４﹒６４億元。
　　工商銀行（０１３９８）揚２﹒２９％，報５﹒３５元，破十天線（５﹒２４４元）；成交
約５１８３萬股，涉資２﹒７６億元。
　　現時，恆生指數報２５８４３，升２８２點或升１﹒１％，主板成交１２４﹒８４億元。上
證綜合指數報２６０１，升５１點或升２％，成交３０１﹒２８億元人民幣。

　　表列部分內銀股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　中信銀行（００９９８）　　　４﹒８２元　　　升１﹒４７％
　　農業銀行（０１２８８）　　　３﹒５５元　　　升１﹒１４％
　　郵儲銀行（０１６５８）　　　４﹒６７元　　　升１﹒０８％
　　民生銀行（０１９８８）　　　５﹒５８元　　　升０﹒９０％
　　交通銀行（０３３２８）　　　５﹒６０元　　　升０﹒７２％
　　中國銀行（０３９８８）　　　３﹒３２元　　　升１﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｍｗ）

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