《外匯達仁－盧楚仁》小心加拿大經濟開始出現隱憂

《外匯達仁》加拿大經濟面對嚴重下行風險，上星期加拿大統計局公布了９月的通脹率，由

之前的２﹒８％大幅下降至只有２﹒２％。同時，８月的零售銷售亦下降０﹒１％，比預期上升

０﹒３％出現很大落差，這兩大指標均反映了加拿大的通脹和經濟均同步放緩，反映加國形勢極

為不妙。



加拿大通脹數據回落，主要受燃料價格下跌所致。雖然如此，但現在金融市場仍然預期加拿

大央行，會在星期三（２４日）進行第五度加息，把官方利率由１﹒５％調升至１﹒７５％，務

求把整體通脹率壓低至２％的目標水平。換句話說，若未來通脹率再下調多０﹒２％，便可到達

２％的目標水準，相信到時會大大減輕加拿大央行的加息壓力，如未來加元失去加息概念的支持

，不排除稍後時間加元跌勢會加劇。



＊油價左右加拿大通脹＊



加拿大以至環球各國的通脹均有機會受最近油價大幅回落而進一步放緩，而未來油價走勢一

方面會左右加拿大的通脹數據；二方面更會影響加拿大整體的經濟，因為加拿大為一主要能源出

口國，能源價格持續下跌絕對影響有關加拿大經濟。新的北美自由協定ＵＳＭＣＡ亦衝擊當地奶

製品市場，對當地經濟有一定負面影響。８月的零售銷售下降，為過去三個月第二度下降，反映

零售銷售明顯疲弱。相信一方面經濟確實開始轉壞；二方面亦反映當地消費者對未來已有戒心所

以減少消費。



而對加拿大經濟影響最重要的原油價格，在中東地緣政治惡化之下，反而受環球經濟放緩及

庫存量上升所打壓。我對未來油價走勢甚為悲觀，紐約期油或有機會下試６０美元水平，相信有

機會進一步拖累加拿大經濟轉差。最後，如果後日加拿大央行因應經濟數據轉差而在會後發放鴿

派聲明，那麼加元的貶值壓力會隨即加劇。總括來說若未來油價持續回落，後日加拿大央行又發

放鴿派聲明，我估計加元在年底前有機會下試１﹒３４００水平，故未來要用加元的，不妨可再

等等才兌換。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

