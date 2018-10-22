《午市前瞻》內地基金救Ａ股質押股份，港股短線上望２６３００

《經濟通通訊社２２日專訊》美國本周進入企業財報周，孩之寶、３Ｍ、卡特彼勒等龍頭企

業即將公布業績，美國三大指數上日升跌不一，投資者普遍持觀望態度。另外，美國總統特朗普

表示美國將會退出《中程導彈條約》，市場擔心新一輪地緣政治危機將再次開啟。道瓊斯指數收

報２５４４４點，升６４點或０﹒２６％。納斯達克指數收報７４４９點，跌３６點或０﹒４８

％。標普５００指數收報２７６７點，跌１點或０﹒０４％。

港股方面，受內地股市帶動下，恆指今早呈高開高走格局，今早高開１０６點報２５６６８

，為早市最低位，之後繼續上揚，一度大漲６２５點，並修復二萬六關口，高見２６１７３點，

最終恆指半日收報２６１７３點，升６１２點或２﹒４％，突破十天線（２５７７３點），成交

額６２６億元。國企指數收報１０５６３點，升３４１點或３﹒３４％。

內地股市方面，受到官方鼓勵基金及專項貸款為內地質押股份問題，滬指創下兩年來最大單

日升幅，滬指半日升１０６點或４﹒１７％，最終收報２６５６點。深證半日彈３７３點或

５﹒０４％，半日收報７７６０點。

藍籌股普遍造好，騰訊（００７００）升２﹒７％，報２８９﹒６元。友邦（０１２９９）

升２﹒７３％，報６４元。中移動（００９４１）升０﹒１３％，報７７﹒９５元。匯控

（００００５）升０﹒７％，報６４﹒３元。另外，吉利（００１７５）被中銀國際籲買入，股

份隨市走高１０﹒１３％，報１５﹒４４元，為升幅最大恆指成分股。蒙牛（０２３１９）漲７

﹒１３％，報２４﹒８元。



＊醫藥股見有追捧，內地基金出手救質押股份刺激券商股造好＊



近日內地多間醫藥企業公布銷售數據表現亮麗，加上醫藥股已跌至谷底，雖然近日國策要求

藥企降價問題會影響藥企盈利表現，但依然有不少基金已開始追盤買入。石藥（０１０９３）升

６﹒４９％，報１７﹒４元。中生製藥（０１１７７）升６﹒１４％，報７﹒０９元。藥明生物

（０２２６９）升９﹒０３％，報６９﹒４５元。華潤醫藥（０３３２０）升０﹒１７％，報１

１﹒９８元。金斯瑞（０１５４８）急升１０﹒０３％，報１２﹒９４元。石四藥（０２００５

）漲８﹒５７％，報７﹒２２元。

內地官方鼓勵各基金及專項貸款協助質押股份之企業，消息刺激券商股普遍上揚。海通證券

（０６８３７）升１６﹒３９％，報７﹒６７元。中國銀河（０６８８１）升１５﹒３６％，報

３﹒８３元。光大證券（０６１７８））升１４﹒５２％，報７﹒０２元。華泰證券（０６８８

６）升１３﹒０７％，報１２﹒４６元。中信證券（０６０３０）升１３﹒５８％，報１３﹒８

８元。廣發證券（０１３７５）升１２﹒３５％，報１﹒９１元。



＊內房隨市上揚碧桂園被唱好，Ｗｅｂｂ新納３股入「謎網」名單



內地股市造好，本港內房股跟隨Ａ股反彈，招商證券、摩通亦唱好碧桂園（０２００７）預

料其第四季銷售增長加快。碧桂園升３﹒４％，報８﹒５１元。另外，中國恆大（０３３３３）

升３﹒６８％，報２０﹒５５元。雅居樂（０３３８３）升１﹒５７％，報９﹒０４元。融創中

國（０１９１８）急漲５﹒０８％，報２１﹒７元。萬科企業（０２２０２）亦升４﹒３１％，

報２４﹒２元。富力地產（０２７７７）升３﹒３％，報１２﹒５２元。佳兆業（０１６３８）

升５﹒６７％，報２﹒０５元。

獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ上周已預告其「不能沾手的２６隻股票」中，Ｗｅｂｂ日

前更新網誌，指經深入調查民銀資本（０１１４１）後，將３間新公司加入「新謎網」名單，當

中包括新華聯資本（００７５８）跌６﹒６７％，報０﹒５６元。東岳集團（００１８９）升４

﹒１９％，報４﹒９７元。新絲路文旅（００４７２）跌９﹒３７％，報０﹒４３５元。另外，

中國軟實力（００１３９）跌１﹒９２％，報０﹒０５１元。平安證券（００２３１）跌２﹒０

２％，報０﹒２４２元。民眾金融（００２７９）升６﹒８２％，報０﹒０４７元。未來世界（

００５７２）跌７﹒４６％，報０﹒０６２元。（ｕｌ）



＊黃志陽：藥業股短炒一轉，中石油上升７元＊



港股及Ａ股在過去一星期經歷慘跌後，今早中港兩地股市都顯著造好，是否如中國證監會主

席劉士余所講終於迎來春天？獨立股評人黃志陽對《經濟通通訊社》表示，股市現動力主要由於

內地官方鼓勵各項基金及專案貸款幫助經營困難的上市公司以紓解股票質押困境，黃志陽認為此

舉將解決內地資金流動性問題，對股份被質押亦提供解決方法，對市場有提振作用，因此今日內

地券商股亦全面抽升。他認為恆指短線可上看２６３００點左右，此為上次恆指急挫之裂口位；

下線支持為２５２００點。

個股方面，今日醫藥板塊表現造好，主要是因為近日各醫藥股公布的數據表現良好，加上醫

藥股早前受國策影響而跌至低位，因此見有不少基金入場「掃貨」，他認為散戶可以「搭順風車

」短炒一轉，石藥集團（０１０９３）現價可入，上望約１８元。另外，他亦看好大型國企股份

，並指出各專項基金會出手為質押股份維穩，而國企亦有機會受惠，他特別看好中石油

（００８５７），認為現價可入，短期上望約７元，如跌穿５﹒５元就要離場。（ｕｌ）

