《美元走勢－羅明立》若歐央會議訂加息時間表，將有利歐元走勢

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１２﹒７２ １１２﹒３５ １１２﹒７２

歐元╱美元 １﹒１５３７ １﹒１４９８ １﹒１５３５

英鎊╱美元 １﹒３０８７ １﹒３０５３ １﹒３０８５

美元╱瑞郎 ０﹒９９７１ ０﹒９９５６ ０﹒９９５７

美元╱港元 ７﹒８４１３ ７﹒８３８４ ７﹒８３９５



《美元走勢》上周五（１９日），美國９月成屋銷售總數年化達５１５萬間，低於預期的

５３０萬間，似乎美國長期利率趨升，可能壓抑房地產市場的增長。美債收益率上升，十年期美

債收益率徘徊於一周高位，收報３﹒２％，上周收益率曾觸及３﹒２６１％的７年半高位。分析

師預期美國第三季度實際ＧＤＰ增長為３﹒３％，低於第二季的４﹒２％，中美貿易戰持續，一

方面會影響經濟增長，但亦可能刺激通脹，市場暫時未有一致看法，相信債息會維持高企。市場

觀望美國１１月６日舉行的中期大選結果，估計短線市況會窄幅上落。中線而言，美國利率趨升

，估計後市美匯指數仍有上升空間。



本周四（２５日）歐洲央行將舉行議息會議，投資者關注歐洲央行會否訂出明年加息的時間

表，倘若加息時間表能夠落實，將有利歐元的走勢。有消息指，英國首相文翠珊準備就愛爾蘭邊

境問題作出讓步，以便就英國「脫歐」達成協議，目前脫歐的談判主要分歧在於愛爾蘭邊境爭議

，因此消息利好歐元及英鎊走勢。意大利政府上周提交的財政預算，不符合歐盟的要求，引起市

場憂慮，評級機構穆迪調低意大利的信貸評級，意大利國債收益率持續上升。投資者關注歐盟就

預算案的取態，歐元短線受到遏抑。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１５９０ １﹒１４５０ １﹒１６４０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３０６０ １﹒３２５０ １﹒３０００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

