《美元走勢－羅明立》若歐央會議訂加息時間表，將有利歐元走勢

最高 最低 東京收市
美元╱日圓 １１２﹒７２ １１２﹒３５ １１２﹒７２
歐元╱美元 １﹒１５３７ １﹒１４９８ １﹒１５３５
英鎊╱美元 １﹒３０８７ １﹒３０５３ １﹒３０８５
美元╱瑞郎 ０﹒９９７１ ０﹒９９５６ ０﹒９９５７
美元╱港元 ７﹒８４１３ ７﹒８３８４ ７﹒８３９５
《美元走勢》上周五（１９日），美國９月成屋銷售總數年化達５１５萬間，低於預期的
５３０萬間，似乎美國長期利率趨升，可能壓抑房地產市場的增長。美債收益率上升，十年期美
債收益率徘徊於一周高位，收報３﹒２％，上周收益率曾觸及３﹒２６１％的７年半高位。分析
師預期美國第三季度實際ＧＤＰ增長為３﹒３％，低於第二季的４﹒２％，中美貿易戰持續，一
方面會影響經濟增長，但亦可能刺激通脹，市場暫時未有一致看法，相信債息會維持高企。市場
觀望美國１１月６日舉行的中期大選結果，估計短線市況會窄幅上落。中線而言，美國利率趨升
，估計後市美匯指數仍有上升空間。
本周四（２５日）歐洲央行將舉行議息會議，投資者關注歐洲央行會否訂出明年加息的時間
表，倘若加息時間表能夠落實，將有利歐元的走勢。有消息指，英國首相文翠珊準備就愛爾蘭邊
境問題作出讓步，以便就英國「脫歐」達成協議，目前脫歐的談判主要分歧在於愛爾蘭邊境爭議
，因此消息利好歐元及英鎊走勢。意大利政府上周提交的財政預算，不符合歐盟的要求，引起市
場憂慮，評級機構穆迪調低意大利的信貸評級，意大利國債收益率持續上升。投資者關注歐盟就
預算案的取態，歐元短線受到遏抑。
方向 入市價 目標位 止蝕
美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１５９０ １﹒１４５０ １﹒１６４０
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３０６０ １﹒３２５０ １﹒３０００
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》