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即市新聞

22/10/2018 15:06

《美元走勢－羅明立》若歐央會議訂加息時間表，將有利歐元走勢

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１２﹒７２　　　１１２﹒３５　　　１１２﹒７２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１５３７　　　１﹒１４９８　　　１﹒１５３５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０８７　　　１﹒３０５３　　　１﹒３０８５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９７１　　　０﹒９９５６　　　０﹒９９５７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４１３　　　７﹒８３８４　　　７﹒８３９５

　　《美元走勢》上周五（１９日），美國９月成屋銷售總數年化達５１５萬間，低於預期的
５３０萬間，似乎美國長期利率趨升，可能壓抑房地產市場的增長。美債收益率上升，十年期美
債收益率徘徊於一周高位，收報３﹒２％，上周收益率曾觸及３﹒２６１％的７年半高位。分析
師預期美國第三季度實際ＧＤＰ增長為３﹒３％，低於第二季的４﹒２％，中美貿易戰持續，一
方面會影響經濟增長，但亦可能刺激通脹，市場暫時未有一致看法，相信債息會維持高企。市場
觀望美國１１月６日舉行的中期大選結果，估計短線市況會窄幅上落。中線而言，美國利率趨升
，估計後市美匯指數仍有上升空間。
　
　　本周四（２５日）歐洲央行將舉行議息會議，投資者關注歐洲央行會否訂出明年加息的時間
表，倘若加息時間表能夠落實，將有利歐元的走勢。有消息指，英國首相文翠珊準備就愛爾蘭邊
境問題作出讓步，以便就英國「脫歐」達成協議，目前脫歐的談判主要分歧在於愛爾蘭邊境爭議
，因此消息利好歐元及英鎊走勢。意大利政府上周提交的財政預算，不符合歐盟的要求，引起市
場憂慮，評級機構穆迪調低意大利的信貸評級，意大利國債收益率持續上升。投資者關注歐盟就
預算案的取態，歐元短線受到遏抑。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１５９０　　　１﹒１４５０　　　１﹒１６４０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３０６０　　　１﹒３２５０　　　１﹒３０００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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