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22/10/2018 10:04

《神州民企》傳恒大擬透過灣仔恒大中心再融資１５億美元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《路透》引述知情人士報道，中國恆大（０３３３３）正商
討透過其香港商業物業再融資１５億美元（約１１７億港元）。
　　恆大２０１５年斥資１２５億港元向華置（００１２７）購入位處灣仔告士打道３８號及謝
斐道２５號的甲級寫字樓物業，並將大廈命名為中國恆大中心（前稱美國萬通大廈）。
　　消息透露，恆大計劃動用部分所得資金，用作償還離岸債務及派息。（ｃｌ）

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