《神州民企》傳恒大擬透過灣仔恒大中心再融資１５億美元

《經濟通通訊社２２日專訊》據《路透》引述知情人士報道，中國恆大（０３３３３）正商

討透過其香港商業物業再融資１５億美元（約１１７億港元）。

恆大２０１５年斥資１２５億港元向華置（００１２７）購入位處灣仔告士打道３８號及謝

斐道２５號的甲級寫字樓物業，並將大廈命名為中國恆大中心（前稱美國萬通大廈）。

消息透露，恆大計劃動用部分所得資金，用作償還離岸債務及派息。（ｃｌ）

