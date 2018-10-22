《經濟通通訊社２２日專訊》港元拆息今日普遍上升，僅兩周息下跌，作為樓按參考利率的
一個月拆息連升兩天，今日報１﹒５５７１４厘，三個月拆息亦升至２﹒１０７８６厘。
財資市場公會數據顯示，隔夜拆息今日升至０﹒６９９２９厘，六個月拆息和１２個月拆息
亦分別升至２﹒３５６４３厘和２﹒６６５厘。
港元兌美元匯價一度重上７﹒８４以上水平，高見７﹒８３９２，最新報７﹒８４１１，較
前收市升０﹒０１％。美匯指數在亞洲市持平，在９５﹒５６╱７６區間交投淡靜。（ｃｌ）
22/10/2018 11:20
【港元利率】一個月拆息連升兩天報１﹒５５厘
《經濟通通訊社２２日專訊》港元拆息今日普遍上升，僅兩周息下跌，作為樓按參考利率的
一個月拆息連升兩天，今日報１﹒５５７１４厘，三個月拆息亦升至２﹒１０７８６厘。
財資市場公會數據顯示，隔夜拆息今日升至０﹒６９９２９厘，六個月拆息和１２個月拆息
亦分別升至２﹒３５６４３厘和２﹒６６５厘。
港元兌美元匯價一度重上７﹒８４以上水平，高見７﹒８３９２，最新報７﹒８４１１，較
前收市升０﹒０１％。美匯指數在亞洲市持平，在９５﹒５６╱７６區間交投淡靜。（ｃｌ）
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