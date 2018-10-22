【企業盈喜】思博系統（８３１９）預期中期純利按年錄重大升幅

《經濟通通訊社２２日專訊》思博系統（０８３１９）發盈喜，估計集團於截至今年９月底

止六個月的中期純利與去年同期相比將錄得重大升幅。溢利增加主要由於期間客戶對資訊科技基

礎設施解決方案的需求增加，導致收益及毛利上升。（ｋｙ）

