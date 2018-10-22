《經濟通通訊社２２日專訊》思博系統（０８３１９）發盈喜，估計集團於截至今年９月底
止六個月的中期純利與去年同期相比將錄得重大升幅。溢利增加主要由於期間客戶對資訊科技基
礎設施解決方案的需求增加，導致收益及毛利上升。（ｋｙ）
22/10/2018 17:26
【企業盈喜】思博系統（８３１９）預期中期純利按年錄重大升幅
《經濟通通訊社２２日專訊》思博系統（０８３１９）發盈喜，估計集團於截至今年９月底
止六個月的中期純利與去年同期相比將錄得重大升幅。溢利增加主要由於期間客戶對資訊科技基
礎設施解決方案的需求增加，導致收益及毛利上升。（ｋｙ）
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