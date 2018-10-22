《經濟通通訊社２２日專訊》港鐵（０００６６）宣布，於今日截標的何文田站第二期物業
發展項目共收到８份標書。
據截標現場所見，參與發展商包括嘉里建設（００６８３）、長實（０１１１３）、恆地
（０００１２）及華懋，當中長實、恆地及嘉里建設皆表明獨資投地。
在市場不明朗因素下，項目估值被下調約一成，目前預期地價估值介乎１０２﹒２億至
１２８億元，每方呎樓面地價介乎１﹒６萬至２萬元。項目住宅樓面面積上限約６３﹒９４萬平
方呎，提供約９００至１０００個住宅單位。預期落成年份為２０２４年。（ｋｙ）
22/10/2018 17:40
【項目截標】港鐵：何文田站第二期物業發展項目接獲８份標書
《經濟通通訊社２２日專訊》港鐵（０００６６）宣布，於今日截標的何文田站第二期物業
發展項目共收到８份標書。
據截標現場所見，參與發展商包括嘉里建設（００６８３）、長實（０１１１３）、恆地
（０００１２）及華懋，當中長實、恆地及嘉里建設皆表明獨資投地。
在市場不明朗因素下，項目估值被下調約一成，目前預期地價估值介乎１０２﹒２億至
１２８億元，每方呎樓面地價介乎１﹒６萬至２萬元。項目住宅樓面面積上限約６３﹒９４萬平
方呎，提供約９００至１０００個住宅單位。預期落成年份為２０２４年。（ｋｙ）
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