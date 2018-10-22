【夜期時段】即月期指最新報２６０８１點，跌５１點，低水７２點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６１３４點，升２點，低水１９

點，最新報２６０８１點，跌５１點，低水７２點，合約成交３６８７張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０４８９點，跌３點，低水２點，最新報

１０４６７點，跌２５點，低水２４點，合約成交２２１９張。（ｃｈ）

