《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６１３４點，升２點，低水１９
點，最新報２６０８１點，跌５１點，低水７２點，合約成交３６８７張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０４８９點，跌３點，低水２點，最新報
１０４６７點，跌２５點，低水２４點，合約成交２２１９張。（ｃｈ）
22/10/2018 18:13
【夜期時段】即月期指最新報２６０８１點，跌５１點，低水７２點
《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６１３４點，升２點，低水１９
點，最新報２６０８１點，跌５１點，低水７２點，合約成交３６８７張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０４８９點，跌３點，低水２點，最新報
１０４６７點，跌２５點，低水２４點，合約成交２２１９張。（ｃｈ）
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