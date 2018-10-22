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即市新聞

22/10/2018 19:04

《再戰明天》港珠澳大橋珠海舉行開通儀式，建行及華能派業績

　　《經濟通通訊社２２日專訊》明日（２３日），港珠澳大橋珠海舉行開通儀式，卡特彼勒和
聯合科技派業績。

＊卡特彼勒和聯合科技派業績＊

　　明日公布業績的美國大企業有：Ｖｅｒｉｚｏｎ，卡特彼勒、洛歇馬丁和聯合科技等。
　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨６：３５ａｍ，澳洲央行副總裁德貝爾在２０１８年
國際互換與衍生品協會（ＩＳＤＡ）年會澳洲會議上發表講話。
　　明日９：３０ａｍ，澳洲央行助理總裁博爾頓、助理總裁布洛克（１１：００ａｍ）與副總
裁德貝爾（１２：３０ｐｍ）參加２０１８年Ｓｉｂｏｓ會議小組討論。
　　明午３：００ｐｍ，瑞典央行常務理事會會議、貨幣政策會議。

＊新加坡公布９月通脹率＊

　　在數據方面，明早５：００ａｍ，南韓公布９月生產者物價指數。
　　明午１：００ｐｍ，日本公布９月超市銷售。新加坡公布９月消費者物價指數，年率料由
０﹒７％升上０﹒８％；核心消費者物價指數年率料維持於１﹒９％。１：３０ｐｍ，日本公布
９月東京百貨業銷售。

＊德國公布９月生產者物價指數＊

　　２：００ｐｍ，德國公布９月生產者物價指數，月率料維持於０﹒３％；年率料由３﹒１％
降至３％。同時，日本公布９月工具機訂單。
　　４：００ｐｍ，台灣公布９月工業生產，年率料由１﹒３３％升上１﹒６％。４：３０ｐｍ
，香港公布９月綜合消費物價指數。

＊明日港珠澳大橋珠海舉行開通儀式，林鄭明日展訪京和河北之行＊

　　在本港，明日，港珠澳大橋珠海舉行開通儀式，並將於周三（２４日）上午９時三地同時正
式通車。
　　明日，行政長官林鄭月娥出席港珠澳橋開通儀式後，同日赴京拜訪中央部委。林鄭月娥將於
明日至周四（２５日）訪問北京和河北，財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華、政
制及內地事務局局長聶德權和行政長官辦公室主任陳國基隨行。
　　明日開股東會的公司有；毅高國際控股（０８２１８）和泰山石化（０１１９２）。
　　公布業績的公司有：華能國際電力股份（００９０２）、建設銀行（００９３９）、中煤能
源（０１８９８）。（ｈｏ）

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