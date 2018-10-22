《再戰明天》港珠澳大橋珠海舉行開通儀式，建行及華能派業績

《經濟通通訊社２２日專訊》明日（２３日），港珠澳大橋珠海舉行開通儀式，卡特彼勒和

聯合科技派業績。



＊卡特彼勒和聯合科技派業績＊



明日公布業績的美國大企業有：Ｖｅｒｉｚｏｎ，卡特彼勒、洛歇馬丁和聯合科技等。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨６：３５ａｍ，澳洲央行副總裁德貝爾在２０１８年

國際互換與衍生品協會（ＩＳＤＡ）年會澳洲會議上發表講話。

明日９：３０ａｍ，澳洲央行助理總裁博爾頓、助理總裁布洛克（１１：００ａｍ）與副總

裁德貝爾（１２：３０ｐｍ）參加２０１８年Ｓｉｂｏｓ會議小組討論。

明午３：００ｐｍ，瑞典央行常務理事會會議、貨幣政策會議。



＊新加坡公布９月通脹率＊



在數據方面，明早５：００ａｍ，南韓公布９月生產者物價指數。

明午１：００ｐｍ，日本公布９月超市銷售。新加坡公布９月消費者物價指數，年率料由

０﹒７％升上０﹒８％；核心消費者物價指數年率料維持於１﹒９％。１：３０ｐｍ，日本公布

９月東京百貨業銷售。



＊德國公布９月生產者物價指數＊



２：００ｐｍ，德國公布９月生產者物價指數，月率料維持於０﹒３％；年率料由３﹒１％

降至３％。同時，日本公布９月工具機訂單。

４：００ｐｍ，台灣公布９月工業生產，年率料由１﹒３３％升上１﹒６％。４：３０ｐｍ

，香港公布９月綜合消費物價指數。



＊明日港珠澳大橋珠海舉行開通儀式，林鄭明日展訪京和河北之行＊



在本港，明日，港珠澳大橋珠海舉行開通儀式，並將於周三（２４日）上午９時三地同時正

式通車。

明日，行政長官林鄭月娥出席港珠澳橋開通儀式後，同日赴京拜訪中央部委。林鄭月娥將於

明日至周四（２５日）訪問北京和河北，財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華、政

制及內地事務局局長聶德權和行政長官辦公室主任陳國基隨行。

明日開股東會的公司有；毅高國際控股（０８２１８）和泰山石化（０１１９２）。

公布業績的公司有：華能國際電力股份（００９０２）、建設銀行（００９３９）、中煤能

源（０１８９８）。（ｈｏ）

