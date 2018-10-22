【新股上市】騰訊（７００）投資同程藝龍冀本周獲批在港上市申請

《經濟通通訊社２２日專訊》據《路透》旗下ＩＦＲ Ａｓｉａ引述知情人士稱，騰訊

（００７００）有份投資的網際網路旅遊平台－－同程藝龍，尋求在港上市的申請於本周內獲批

。據悉，公司的集資規模最高可達８至１０億美元。

同程藝龍於去年錄得淨利潤１﹒９６億元人民幣，２０１６年則錄得淨虧損２１﹒４億元人

民幣。（ｃｈ）

