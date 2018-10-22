《經濟通通訊社２２日專訊》據《路透》旗下ＩＦＲ Ａｓｉａ引述知情人士稱，騰訊
（００７００）有份投資的網際網路旅遊平台－－同程藝龍，尋求在港上市的申請於本周內獲批
。據悉，公司的集資規模最高可達８至１０億美元。
同程藝龍於去年錄得淨利潤１﹒９６億元人民幣，２０１６年則錄得淨虧損２１﹒４億元人
民幣。（ｃｈ）
22/10/2018 17:58
【新股上市】騰訊（７００）投資同程藝龍冀本周獲批在港上市申請
《經濟通通訊社２２日專訊》據《路透》旗下ＩＦＲ Ａｓｉａ引述知情人士稱，騰訊
（００７００）有份投資的網際網路旅遊平台－－同程藝龍，尋求在港上市的申請於本周內獲批
。據悉，公司的集資規模最高可達８至１０億美元。
同程藝龍於去年錄得淨利潤１﹒９６億元人民幣，２０１６年則錄得淨虧損２１﹒４億元人
民幣。（ｃｈ）
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