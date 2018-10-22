《小傳日記》Ａ場維穩騷，香江急走高；教育股得米，藥佬獲厚禮！

《小傳日記》外圍「孖屐」上星期五（１９日）未有太大變化，不過Ａ場維穩氣氛帶動之下

，香江今朝（２２日）高開１０６點，之後愈升愈有，早段已突破二萬六關口，喺中資金融大佬

們嘅發力之下，午後最高見２６２３４點，最終全日收升５９１點，升逾２巴仙，報２６１５３

點，主板成交１１４４﹒４１億銀增加近１５巴仙。

隨住祖國各大部委齊齊出動救火，滬指急彈１０４點或超過４巴仙，報２６５４點。國貨佬

指數走高２６８點或近３巴仙，報１０４９０點。

重磅藍戰士普遍造好，ＱＱ（００７００）走高超過３巴仙，報２９１﹒２銀。ＡＩＡ

（０１２９９）升近４巴仙，報６４﹒６５銀。生發發（００３８８）跟住剔高逾３巴仙，報

２１６銀。大象（００００５）微揚１巴仙，報６４﹒３５銀。



＊教育佬爆升睿見最標青，釋放二千億李寧最得戚＊



Ａ場連續兩日加埋勁彈１６８點，向來跟住Ａ場走嘅香江魚缸當然都坐順風車。加上神州提

出個人所得稅專項附加扣除新規徵求意見，提出多項個稅專項扣除政策，包括子女教育、大病醫

療、住房貸款利息等等，相信板塊急插水一段時間後，今日乘勢而起。教育板塊方面，睿見教育

（０６０６８）就最標青，勁升近１８巴仙，報３﹒６３銀。新高教（０２００１）排第二，炒

高近１６巴仙，報４﹒６４銀。一哥楓葉教育（０１３１７）同天立教育（０１７７３）都急彈

超過１１巴仙，報３﹒６銀同１﹒６１銀。

除此之外，神州呢個新嘅個稅法據分析會釋放消費超過２０００億人仔，唔少內需佬好似係

體育用品佬都炒高咗唔少，龍頭安踏（０２０２０）跳起超過６巴仙，報３３﹒３銀。「體操王

子」李寧（０２３３１）公布咗第三季銷售成績，季內同店銷售踢高一成至兩成，股價炒起超過

８巴仙，報７﹒３９銀。其他街坊就表現一般，特步（０１３６８）只係升咗超過２巴仙，報

４﹒２５銀。神州動向（０３８１８）郁都冇郁過，報１﹒２銀。



＊醫藥佬走高股價好風騷，車佬向上走完全唔使抖＊



近日祖國多個醫藥佬公布銷售數據，表現唔錯，得缸友們畀ｌｉｋｅ。雖然醫藥佬早前已經

跌至谷底，不過今日好叻，全線走高。石藥（０１０９３）高見１７﹒５８銀，全日升近６巴仙

，報１７﹒３銀。中生製藥（０１１７７）畀缸友們捧高近１１巴仙，報７﹒３９銀，為標青嘅

藍戰士。藥明生物（０２２６９）同走高６巴仙，報６７﹒４銀。金斯瑞（０１５４８）飆逾

１３巴仙，報１３﹒３４銀。石四藥（０２００５）同康哲藥業（００８６７）分別走高約８巴

仙，各報７﹒１９銀同１０銀。

車佬今日「藤原拓海」上身，股價向上走高。吉利汽車（００１７５）獲中銀國際同大華繼

顯維持對佢嘅「買貨」評級，分別維持２４銀及３０銀，全日升近８巴仙，報１５﹒１２銀，為

第二升幅藍戰士。比亞迪（０１２１１）走高逾９巴仙，報５３﹒６銀。北汽（０１９５８）揚

逾３巴仙，報４﹒６４銀。廣汽（０２２３８）升６巴仙，報７﹒６６銀。長汽（０２３３３）

升約４巴仙，報４﹒７５銀。華晨（０１１１４）升近３巴仙，報７﹒０９銀。



＊Ａ股暴力升內銀齊起飛，細摩再吹奏碧桂園無愁＊



Ａ股暴力抽升，因為阿爺釋放維穩信號，錢莊股當然唔會執輸，有業內人士指出，因為阿爺

指出定向引導嘅貨幣政策，加上監管機構不斷釋放積極信號，相信新增信貸投放有望持續改善，

為銀行業帶來利好。內銀股立即升一升賀賀佢。建行（００９３９）及工行（０１３９８）分別

升逾２巴仙，報６﹒３５銀及５﹒３６銀。中行（０３９８８）農行（０１２８８）均漲近２巴

仙，報５﹒３４銀及３﹒５８銀。交銀（０３３２８）微升迎１巴仙，報５﹒６銀。招行

（０３９６８）最威水，漲逾３巴仙，報３０﹒７銀。。

內房股呢幾個月真係一個「慘」字，但今日一洗頹風，寫出一個「醒」字。細摩同招商證券

共同預料，碧桂園（０２００７）就快見底啦，因為大家都估緊第四季銷售增長加快，所以碧桂

園今日急急腳咁升，全日漲超過１巴仙，報８﹒３５銀。「四條三」中國恆大（０３３３３）微

漲近半巴仙，報１９﹒８８銀。萬科企業（０２２０２）飛起近３巴仙，報２３﹒８銀。中海外

（００６８８）升近４巴仙，報２４﹒３銀。華潤置地（０１１０９）急炒高超過７巴仙，收

２７﹒２５銀。



＊中資券商佬被缸友當寶，聯通發盈喜缸友齊合皮＊



Ａ股造好刺激中資券商佬回勇，加上祖國官方鼓勵基金同埋專項貸款協助質押股份嘅企業，

消息刺激券商佬普遍齊齊跳高。廣發証券（０１７７６）升逾９巴仙，報９﹒５６銀。

東方證券（０３９５８）走高１４巴仙，報５﹒１９銀。中信証券（０６０３０）升逾１２巴仙

，報１３﹒７２銀。中信建投証券（０６０６６）升近８巴仙，報４﹒５３銀。招商證券

（０６０９９）升近７巴仙，報８﹒４４銀。銀河（０６８８１）揚近１３巴仙，報３﹒７５銀

。華泰六八八六（０６８８６）升近１２巴仙，報１２﹒３２銀。

獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ上星期公布咗「不能沾手嘅２６隻股票」，佢最新公布經

過深入調查民銀資本（０１１４１）後，將３間新公司加入「新謎網」名單，其中包括新華聯資

本（００７５８）、東岳（００１８９）及新絲路文旅（００４７２），但震撼力減退。新華聯

資本尾市反抽高近２巴仙，收０﹒６１銀；東岳更升逾３巴仙，報４﹒９２銀；新絲路則跌超過

６巴仙，報０﹒４５銀。

新地（０００１６）前主席郭炳湘上星期六（２０日）喺港安醫院病逝，享年６８歲。郭炳

湘可謂是香江商界巨人，小傳希望逝者安息。新地股價今日先跌後升１巴仙，報１０４﹒１銀。

聯通（００７６２）公布預期今年頭三季度，錄得盈利約８７﹒８億人仔，按年增加近

１﹒２倍，其中包括鐵塔（００７８８）上市兼發行新股導致該集團持股嘅比例變化，使應佔聯

營公司淨盈利增加至１４﹒７４億人仔。大和都「十卜」佢，重申佢「買貨」評級，兼將佢嘅「

他屐」由４﹒２６銀調升至５﹒２８銀。佢今日好ｈａｐｐｙ，全日走高近３巴仙，報８﹒９２

銀。鐵塔就腳軟軟，跌近１巴仙，報１﹒１５銀。請請！



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