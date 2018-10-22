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即市新聞

22/10/2018 10:48

《真知灼見－溫灼培》市場靜待美國中期國會選擇

　　《真知灼見》１１月６日美國國會中期選舉前，預料投資者不敢輕舉妄動，期間外匯市場相
信不會有太大變化。中期選舉後重點看美國總統特朗普有否新動作針對中國。現時市場上有一種
說法，認為特朗普為籌備兩年後大選，只要中國願作大幅讓步，可能會暫時與中國止戰。而其間
美企亦需要利用這兩年時間逐步把生產線撤離中國及作相關部署。待這一切準備就緒，料美國再
會有新一輪對中國經濟的攻勢。

＊美國全面阻止中國掘起？＊

　　假使上述分析正確，澳紐及中港股市現水平就可能隨時見底回升。但筆者的想法是，如美國
最終目的是要全面阻止中國掘起，就絕不會給予中國兩年的喘息時間。就是願意在關稅方面稍作
平息，也會在其它不同領域作出打壓（如上周提出的退出萬國郵政聯盟）。這是為何筆者對澳紐
前景仍有所保留原因。
　　另外，對於道指本月１０日的８３２點單日大跌幅，我們認為事件並不尋常。顯示當美１０
年債息處於３﹒２％之上，便明顯改變了過往投資者的投資心態，由勇進變為保守。這轉變不得
不留意，料會影響市場資金流向。

＊歐洲央行需啟示幣策方向＊

　　本周四（２５日）歐洲央行將議息，按原先安排，到年底歐央行將會停止所有買債活動。所
以現在是時候，歐央行要給予市場其貨幣政策方向進一步啟示。過去歐央行曾暗示待明年夏季將
有機會加息，本周我們要留意歐央行會否給予市場更明確指引。技術上歐元跌穿１﹒１５美元下
一步或可能見１﹒１３，但這仍要視乎本周歐央行貨幣政策取向。如歐央行給予市場明年一個較
明確的加息日子，或會刺激歐元短暫轉強，從而使美元強勢收斂。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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