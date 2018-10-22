《保險觸覺－胡奕銘》颱風下的周全家居保障

《保險觸覺》香港在９月時迎來了世紀超強颱風「山竹」，在暴風雨夾擊下，很多單位都出

現爆窗、水浸、滲水等情況，危及個人安全之餘，更招致家居財物的損失。根據香港保險業聯會

轄下火險公會預計，是次颱風的賠償數字將高於去年「天鴿」的逾８﹒５億港元。不過，戶主在

投保家居保險後，也需要作出相應配合，同時留意不保事項，才真正發揮保障的功效。



＊天台及室外財物不受保＊



首先，作為一名負責任的戶主，不論有否購買家居保險，在颱風來襲前都應造好防範措施。

除了用膠紙貼玻璃窗外，更要兼顧好室外物件，例如確保冷氣機及其機架的穩固，以及將擺放在

天台、露台或工作平台的物品綁緊或安放室內。一旦室外和單位外露的物件被強風刮走，因而導

致第三者不幸受傷或財物損失，家居保險可提供第三者責任保障，但放置於天台或室外的居所財

物損失，則不納入保障範疇內，除非在購買保單時已包括該範圍的建築面積。至於樓宇結構損壞

和連續３０日或以上「無人居住」的居所，也不在受保之列。

除了不保事項外，部分家居保險計劃會設有樓齡限制，一般由２５年至３０年不等。因應不

同的樓齡，由水浸引起的損毀賠償自負額或許會作出個別調整，所以單位容易有水浸情況的業主

，應該勤加清理去水位的垃圾，保持渠道暢通。此外，也要造好窗口和露台這些室外與室內連接

地方的防滲漏工程。



＊應盡快報告和拍照存證＊



假如在風暴吹襲期間或之後，發現屋內財物受損，戶主有責任在安全情況下，採取措施避免

情況惡化，並盡快向管理處或相關部門求助。另外，戶主也要為意外現場及受損物件拍照存證，

再通知保險公司意外的情況及財物的受損程度，並妥善存放報稱受影響或損壞之財物，以便保險

公司日後驗證。

最後，申索人要謹記，索償個案須於事發後３０日內提交保險公司，否則保險公司有權不受

理。若然收到任何法庭傳票或其他法律文件，亦要立即通知及寄給保險公司，讓對方接手處理。

至於申索人則要準備好一切所需的文件或單據，如損毀物品的購買單據，或者是銀行帳單、水電

費帳單和地契等，確保個索償過程更為順暢。



＊保費按物業類型及面積釐定＊



經過了「山竹」的吹襲，不單提高了我們對極端氣候的關注，相信也令更多人體會到家居保

險的重要性。對於有意投保的人士，應該先仔細比較市場上不同家居保險計劃，以較多人關心的

保費為例，家居保險的保費是按投保居所的類型和建築總面積釐定，一般會分為單棟樓宇及「矮

房」（即村屋或獨立屋）兩類物業，建築面積越大，保費自然較高。除了保費外，也要留意保單

的保障範疇、單項賠付上限、不保事項以及賠付條款，才能令自己及居所獲得最合適的保障。註

：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛董事總經理 一般保險業務 胡奕銘》

