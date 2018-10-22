滬指再升４％，港股收２６１５３漲５９１點破十天線，成交千一億

《經濟通通訊社２２日專訊》內地官員齊出動救市，加上中央發布個稅專項附加扣除新規徵

求意見稿，上證綜指再大幅抽升４％，港股急漲近６００點，一度高見２６２３４，收復本月１

１日下跌裂口（２５４３７至２６１９３點），以及１０天線（２５７７４點）。

港股高開１０６點或０﹒４２％，報２５６６８點已為全日最低位，其後隨Ａ股攀升，一度

高見２６２３４，急漲６７３點或２﹒６３％，最終收報２６１５３，升５９１點或升

２﹒３２％，主板成交１１４４﹒４１億元增１４﹒８８％。

國企指數報１０４９０，升２﹒６３％或升２６８點。



＊針對股權質押問題提出拯救方法＊



內地官員齊出動救市，上交所、深交所和中國基金業協會周日（２１日）先後發文，針對Ａ

股市場的股權質押問題提出了各自的「拆雷」舉措。另外，中證監公布將ＩＰＯ被否企業籌劃重

組上市的間隔期從３年縮短為６個月，以降低ＩＰＯ未過會企業借力資本市場融資的制度成本；

國務院金融穩定發展委員會召開防範化解金融風險第十次專題會議，提及鼓勵長期資金入市、促

進國企改革和民企發展、擴大開放等五方面政策；財政部、國稅總局發布個稅專項附加扣除新規

徵求意見稿，子女教育、首套房貸利息等支出均可享每月１０００元人民幣的個稅專項扣除。在

種種消息支撐下，滬指繼上日倒升２﹒５８％後，今日再漲４﹒０９％或１０４點，收報

２６５４點。



＊藍股普遍向上，騰訊急升逾３％＊



重藍股普遍向上，騰訊（００７００）急升３﹒２６％，報２９１﹒２元；匯控

（００００５）升０﹒７８％收６４﹒３５０元；中移動（００９４１）逆市跌０﹒４５％，報

７７﹒５元，為表現最差的恆指成分股；港交所（００３８８）升３﹒３５％，報２１６元；友

邦（０１２９９）升３﹒７７％報６４﹒６５元。

內地市急升，中資金融股漲，建行（００９３９）報６﹒３５０元升２﹒４２％；工行

（０１３９８）升２﹒４９％，報５﹒３６元；國壽（０２６２８）急漲３﹒３６％收１７﹒８

２元；平保（０２３１８）升３﹒３１％收７６﹒５元。

內地市升，中資證券股順勢亦抽高，光大證券（０６１７８）急升１０﹒９３％收

６﹒８元；招商證券（０６０９９）漲６﹒７％，報８﹒４４元；中信証券（０６０３０）急升

１２﹒２８％，報１３﹒７２元；廣發証券（０１７７６）升９﹒１３２％，報９﹒５６０元；

中國銀河（０６８８１）升１２﹒９５％收３﹒７５元；海通證券（０６８３７）更漲

１４﹒５７％，報７﹒５５元。



＊個稅專項扣除，教育醫療股炒起＊



內地提出個人所得稅專項附加扣除新規徵求，提出多項個稅專項扣除政策，包括子女教育、

繼續教育、大病醫療、住房貸款利息或住房租金，及贍養老人等。教育股方面，睿見教育（０６

０６８）急升１７﹒８６％，報３﹒６３元；中教控股（００８３９）升８﹒７９％收９﹒９元

；希望教育（０１７６５）漲１１﹒６１％收１﹒２５元。內房股方面，中海外（００６８８）

揚３﹒６３％，報２４﹒３元；華潤置地（０１１０９）升７﹒２８％收２７﹒２５元；萬科企

業（０２２０２）升２﹒５９％，報２３﹒８元。

醫藥股亦受買盤追捧，中生製藥（０１１７７）升１０﹒６３％報７﹒３９元，為升幅最大

恆指成分股；國藥控股（０１０９９）升２﹒２２％收３６﹒８元。

聯通（００７６２）預期今年首三季度，公司權益持有者應佔盈利約８７﹒８億元人民幣，

按年增加１１６﹒６％，其中包括中國鐵塔（００７８８）上市並發行新股導致該集團持股比例

變化，使應佔聯營公司淨盈利增加１４﹒７４億元人幣。聯通收升２﹒６５％，報８﹒９２元。

中國鐵塔跌０﹒８６％，報１﹒１５元。（ｅｃ）

