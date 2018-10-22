《經濟通通訊社２２日專訊》行政會議秘書處表示，由於行政長官和行政會議成員明日早上
（２３日）將出席在珠海舉行的港珠澳大橋開通儀式，行政會議明日休會。（ｃｗ）
22/10/2018 11:41
【香港政情】因特首及行會成員出席港珠澳橋開通儀式，行會明休會
《經濟通通訊社２２日專訊》行政會議秘書處表示，由於行政長官和行政會議成員明日早上
（２３日）將出席在珠海舉行的港珠澳大橋開通儀式，行政會議明日休會。（ｃｗ）
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