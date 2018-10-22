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即市新聞

22/10/2018 10:55

《每周華語－黃溢華》大英帝國「脫歐」：考驗極大、相位不保？

　　《每周華語》剛過的周末，倫敦７０萬人上街要求「第二次」「脫歐」公投，希望爭取由人
民作「最終」的「脫歐」「話事人」。現實上，再公投的機會甚微，先例一開，相信未見其利先
見其害，英鎊及其資產市場會極為波動，文翠珊相位不保機會卻不斷增加之中！
　
　　上周「重九」，登高避險不錯的傳統選擇。踏入了第四季１０月中，市場依然極為波動。美
股低位反彈，道指力守２５０００╱２６０００。內地股市低位徘徊，美中角力未停且仍可能有
增無減，使Ａ股走勢偏弱，人行「放水」，但人心仍未及回穩。內地企業訂單趨向不清晰，因而
第四季及２０１９年上半年，若中美爭持不下，找不到雙方接受「平衡點」：內地必然會啟動更
多政策谷經濟。年底前後，不只有習主席與特朗普可能會面，亦有英國與歐盟就「脫歐」條件作
出終極協議。一旦未有協議，英國會出現「硬」脫歐，歐盟╱英國市場必浮現更大的波動。
　
　　二戰之前，英國╱英鎊仍執重要的國際事務話語權。一戰結束，特朗普與普京因而有機會參
與紀念而會面，一戰終結已一世紀！但一戰與二戰爆發之間相關２０年，此２０年對今天主要國
家都有著重要的「歷史長波」影響。
　
　　英國一戰之後，維持執海洋霸權已非易事，需要與美日「比較」「噸位」，因而要更多金錢
╱財政支持。當年海路仍是主要貿易的平台，空運於１９６０╱１９７０年代才起飛。一世紀前
英國有不少殖民地，因而有全球的影響力及「收入」來自四方八面。但１９２０╱１９３９的廿
年，一戰協議的負面因素太多，且德國一戰並未真正戰敗：政治家投降但普魯士軍人仍有強大力
量迎戰，且１９２９年前後，德國人生活日差，通脹誇張，使希特拉成為「救世主」。英國人並
未意識到一場大風暴即將來臨，使「日不落」帝國自１９４５年至１９５６年，失去了全球影響
力：其中有埃及事件，１９５６年英法被美國力迫之下，只好「退」出中東，自始英國便不再是
「大英帝國」，全球影響力收縮至今天了。英鎊被美元取代，各殖民地持續「獨立」！其中俄人
太空科研大突破，使美英又再「聯防」，１９５７年，英國於聖誕島試爆氫彈！一試多次，亦成
為美俄之後擁有氫彈的「大國」。１９４５年勝利，英國殖民地都一同發行郵票紀念，但今天的
２０１８年，已不可能再有「大全套」的英屬地郵票。不幸英聯邦的平台，亦正在消失之中。
　
　　英國有久遠良好的政經基礎，不會一下子打回原形，１９６６年英國以首名勝出世界盃，
２０１８年終又再打入四強。但英超為英國爭取不少收入乃事實，１９７０年代，歐盟日大，成
員國日多；而歐洲貨幣單位（ＥＣＵ）終成為「歐元」（ＥＵＲＯ），但歐元╱英央行於
２００８╱２０１２年差點兒解體，財赤成為機制的死穴：幸好英國在重要時刻並無加入歐元區
，英倫銀行仍可用「ＱＥ自救」：死馬也可當活馬醫也！
　
　　發現北海油田，為英國及時於１９７０╱１９８０年代打了財政強心針，高油價使英國可自
主一點，英德法三國計，歐盟仍以德法加上荷為核心。
　
　　目前南歐平穩一點，但歐央行及歐盟之結構，加上各國財赤各異，相差大，失去自主金融政
策，使未來五年、十年，歐元╱歐盟仍有極大的考驗。且世局在美國「自我」優先為本，全球化
開「倒車」之下，英國公投「脫歐」，那怕先苦後甜，仍有機會「後來居上」；且中東移民大多
去了英國！英國亦已看穿「每天１５０人」等等的「小數」一旦「長計」：英財赤╱文化長遠計
全都吃不消。
　
　　「硬」脫歐機會存在，但出現「半脫」不清不楚的政策，反會使英國成為「四不像」的大英
帝國！走筆至此，亦感覺到未來三、四個月，英國的歷史長波已步入極為重要的一刻了。英日同
為島國，英國困難，日本實更為困難！全球去向，誰主浮沉，誰為霸主？
　
　　今天印度向俄國買軍備，不少前英國殖民，那怕友好的澳紐兩國，經濟上已給中國「帶」著
走。英國人在重要時刻，歷史上都說明判斷正確：第一個大國承認新中國的便是英國。文翠珊能
否力保相位？相信未來卅天乃重要時刻。《資深市場人士　黃溢華》

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