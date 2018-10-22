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即市新聞

22/10/2018 11:47

【香港政情】林鄭出席港珠澳橋開通儀式後，同日赴京拜訪中央部委

　　《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥將於本月２３日至２５日訪問北京和河北，
財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華、政制及內地事務局局長聶德權和行政長官辦
公室主任陳國基隨行。
　　林鄭月娥將於明日（２３日）傍晚啟程前往北京，翌日出席第４次「京港合作會議」及第
２２屆「北京﹒香港經濟合作研討洽談會」開幕式。在北京期間，她亦會拜訪中央部委和市領導
。她會於２５日轉往河北，與省領導會面和進行考察，當日傍晚返港。
　　林鄭月娥離港期間，政務司司長張建宗將署理行政長官職務。（ｃｗ）

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