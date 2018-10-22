【香港政情】林鄭出席港珠澳橋開通儀式後，同日赴京拜訪中央部委

《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥將於本月２３日至２５日訪問北京和河北，

財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華、政制及內地事務局局長聶德權和行政長官辦

公室主任陳國基隨行。

林鄭月娥將於明日（２３日）傍晚啟程前往北京，翌日出席第４次「京港合作會議」及第

２２屆「北京﹒香港經濟合作研討洽談會」開幕式。在北京期間，她亦會拜訪中央部委和市領導

。她會於２５日轉往河北，與省領導會面和進行考察，當日傍晚返港。

林鄭月娥離港期間，政務司司長張建宗將署理行政長官職務。（ｃｗ）

