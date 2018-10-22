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22/10/2018 13:57

【港鐵頭痕】紅磡站調委會首次正式聆訊，兩顧問公司被納入涉事方

　　《經濟通通訊社２２日專訊》沙中線紅磡站擴建工程調查委員會今早召開首次正式聆訊。委
員會代表律師表示，由路政署委聘的工程監核顧問運基顧問有限公司，及港鐵委聘的設計顧問亞
特金斯顧問有限公司，已被納入涉事方，下月提交證人供詞。
　　他亦表示，會重點關注鋼筋有否被剪短，及有否妥善扭入鏍絲帽；若然沒有，原因為何；連
續牆是否按設計興建等，惟北面隧道的漏水問題，並非委員會職權範圍。
　　委員會已計劃先由負責興建連續牆的分判商盈發地基首先陳詞，然後依次是中科、泛迅、承
建商禮頓、港鐵和４個政府部門。（ｃｗ）

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