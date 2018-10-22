【港鐵頭痕】泛迅否認以欺詐方式剪鋼筋，禮頓質疑中科為錢作指控

《經濟通通訊社２２日專訊》沙中線紅磡站擴建工程調查委員會今早召開首次正式聆訊。先

由負責興建連續牆的分判商盈發地基首先陳詞，然後依次是中科、泛迅、總承建商禮頓、港鐵和

４個政府部門。

盈發地基表示，他們只負責興建４３０米長、高２０至６０米的連續牆，當中的工序包括挖

地至指定深度、固定挖掘坑和注入石屎等，並無參與用鋼筋連接連續牆和層板的工程。

舉報事件的中科興業陳詞時指，中科董事總經理潘焯鴻及多名中科員工，在２０１５至１６

年之間，多次在紅磡站工地發現穿著總承建商禮頓制服的人士剪短鋼筋，質疑情況只屬冰山一角

，並非禮頓和港鐵所指的只剪短了８條。中科強調，２０１５年起已多次向禮頓及港鐵反映事件

，２０１７年９月才直接通知政府。

分判商泛迅則否認以欺詐方式剪鋼筋，表示８條鋼筋被剪短屬可容許的手工問題，並已即時

修正。而鋼筋和螺絲帽這些材料是禮頓提供，工程期間禮頓及港鐵都有團隊監察，他們不會有機

會剪短鋼筋，加上扭鋼筋進螺絲帽只需２０至３０秒，但剪鋼筋則需分半至兩分鐘，並無理由要

剪短鋼筋。其代表律師亦指，剪短鋼筋並假裝扭入螺絲帽是欺詐行為，其公司不會這樣做，又質

疑中科人員並無專業知識了解當時為何剪鋼筋，證供可能涉及揣測。

總承建商禮頓亦都否認紅磡站月台有大規模剪鋼筋情況，又指中科在２０１７年１月，要求

禮頓支付６００萬元工程費，但被禮頓以未完成進度而拒絕，中科是在付款糾紛後才首次提出剪

短鋼筋的指控，而港鐵當時判斷認為，中科是為錢而作出指控。禮頓的代表律師亦都質疑，中科

若認為鋼筋有問題，為何不制止倒水泥的工序。（ｃｗ）

