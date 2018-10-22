《經濟通通訊社２２日專訊》央視報導，國家主席習近平證實於今日下午到珠海橫琴考察，
是其事隔６年，再次南下廣東考察。有消息指，習近平將會出席明日（２３日）的港珠澳大橋開
通儀式。（ｃｗ）
22/10/2018 18:13
【大橋通車】習近平到珠海橫琴考察，料將出席大橋開通儀式
《經濟通通訊社２２日專訊》央視報導，國家主席習近平證實於今日下午到珠海橫琴考察，
是其事隔６年，再次南下廣東考察。有消息指，習近平將會出席明日（２３日）的港珠澳大橋開
通儀式。（ｃｗ）
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