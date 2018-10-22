【九西補選】立法會補選五名候選人編號出爐

《經濟通通訊社２２日專訊》選管會今日舉行立法會九龍西地方選區補選候選人簡介會。會

前以抽籤方式決定候選人在選票上的排名次序，以及分配選舉廣告指定展示位置。

抽籤結果為：１號伍廸希、２號曾麗文、３號李卓人、４號馮檢基、５號陳凱欣。（ｃｗ）

