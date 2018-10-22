《鍾之日記》救市總動員，魚缸迎春天

《鍾之日記》１０月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：漲。



剛過去的周末，內地全方位維穩，浪接浪，Ａ股救市已經從地方政府資金馳援、一行兩會出

面提振市場信心，升級到國務院金融穩定委層面出面敦促落實穩定舉措，包括鼓勵長期資金入市

、促進國企改革和民企發展、擴大開放等五大方面。各方聽令即時行動，上交所、深交所和中國

基金業協會周日（２１日）先後發文，針對Ａ股市場的股權質押問題提出了各自的「拆雷」舉措

，中證監宣布將ＩＰＯ被否企業籌劃重組上市的間隔期從３年縮短為６個月，為借殼上市鬆

綁。如此同時，中國還發布個人所得稅專項附加扣除草案，進一步減少家庭稅負，以提振消費。

而人民銀行今日亦連續兩日放水，進行１２００億元人民幣７天期逆回購操作。

人民銀行主管的《金融時報》刊文稱，高層領導集中表態極罕見，中國股票發展史上極為罕

見，意在澄清各方對當前股市發展的認識，消除非理性恐慌情緒，穩定投資者預期。隨著新政策

陸續跟進落實，Ａ股將迎新的春天。



＊Ａ場大漲４％，真金維穩成交大增＊



利好集中釋放，加上預期後續將有更多刺激資本市場發展的政策陸續出台，祖國股市重拾動

力，各個板塊遍地開花，全場２００多隻股票漲停，滬綜指大漲４﹒０９％收市，創逾２年半以

來最大單日漲幅，全日收報２６５４﹒８８點，收復２６００點。深成指漲４﹒８９％，創業板

更飆５﹒２１％。

「真金白銀」撐市，兩市成交今日激增至４２２０億元人民幣，較上周五成交大增７６％。

而上海Ａ股成交額為１９７０億元人民幣，為三個月最大單日成交。

不過，市場仍有擔憂，認為貿易戰方面還沒有進一步消息，９月以後的宏觀數據愈來愈差，

在美元走強情況下，很難說Ａ股已經見底。股權質押強平風險，不允許強平只是讓事態得到暫時

緩解，但風險依然存在。



＊恆指升幅近一個月最勁，北上資金錄流出＊



Ａ股氣勢如虹，香江魚缸亦如沐春風，恆指高開１０６點，報２５６６８點已為全日最低位

，其後隨Ａ股攀升，一度高見２６２３４，急漲６７３點或２﹒６３％，最終收報

２６１５３，升５９１點或升２﹒３２％，升幅近一個月最勁。

主板成交１１４４﹒４１億元增１４﹒８８％。北水亦乘勢追貨，港股通今錄近４７﹒９億

元資金淨流入。不過，Ａ股報捷下，滬深股通卻錄資金淨流出，金額達７﹒６億元人民幣，不排

除資金趁機獲利離場。



＊股票質押風險暫緩，券商股罕見全線大爆發＊



繼銀保監允許險資參與化解上市公司股票質押流動性風險後，上交所、深交所和中國基金業

協會周日（２１日）先後發文，針對Ａ股市場的股權質押問題提出了各自的「拆雷」舉措。上交

所表示，將做好股權質押風險管理應對方案，為平穩有效化解股票質押違約風險提供機制保障；

研究推出創新型基金等金融工具，以協助有發展前景但暫時陷入經營困難的上市公司紓解股票質

押困境。

高盛報告指，中國相關部門的共同努力將有助於緩解股票質押貸款存在的普遍風險，同時穩

定國內股市，幫助中國券商估值回升。

券商股受群星拱照，Ａ場券商板塊大爆發，全數股份幾乎一線漲停，板塊漲幅高達一成。港

股亦不甘示弱，龍頭中信證券（０６０３０）急飆１２﹒３％，收報１３﹒７２元，突破十天及

二十天線；東方證券（０３９５８）落鑊炒上１４﹒１％，收報５﹒１９元；中國銀河

（０６８８１）飆１３％，華泰證券（０６８８６）飆１１﹒８％，中信建投（０６０６６）漲

７﹒９％，廣發証券（０１７７６）飆９﹒１％。



＊稅改助抗消費降級，內地教育板塊猛升＊



繼內地個稅起徵點從每月３５００元人民幣，提高到５０００元之後，個人所得稅減免的實

施細則草案亦於周六（２０日）發布，專項附加扣除因素包括子女教育、繼續教育、大病醫療、

贍養老人、住房支出等。根據海通宏觀團隊計算，若市民滿足所有扣稅項條件，每月最多能抵扣

１４００元人民幣的個稅，料年稅收減免額約在千億規模，相信可刺激國內消費。

其中一個扣稅大頭是教育方面，相信稅改後可鼓勵家庭增加教育支出，各大國內教育股表現

活躍，中教控股（００８３９）漲８﹒８％，報９﹒９元，楓葉教育（０１３１７）飆

１１﹒８％，報３﹒６元；民生教育（０１５６９）升８﹒１％，報１﹒４７元。

扣稅後可增加消費者消費能力，各零售股亦見明顯升幅。安踏體育（０２０２０）升

６﹒４％，報３３﹒３元；聯華超市（００９８０）揚３％，報１﹒７３元；蒙牛乳業

（０２３１９）升７﹒３％，報２４﹒８５元；旺旺（００１５１）同升３﹒２％，報

５﹒９元。



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