【Ａ股維穩】上交所：將做好股權質押風險管理應對方案

《經濟通通訊社記者林雯婕２２日上海專電》上交所日前公布，將從五方面採取措施，增強

資本市場發展後勁，營造有利於長期投資的良好市場環境。

其中包括：一是鼓勵具備條件的上市公司保持或加大分紅比例，使市場形成一批「持續穩健

的高分紅藍籌股群體」；鼓勵符合條件的上市公司及其大股東、董監高依法合規回購、增持股份

，支持上市公司利用有利時機實施股權激勵、員工持股計劃，提振投資者對上市公司發展的信心

。

二是支持上市公司通過併購重組出清落後產能，重點支持新技術、新業態、新產品通過併購

重組進入上市公司。

三是上交所將做好股權質押風險管理應對方案，為平穩有效化解股票質押違約風險提供機制

保障。積極研究推出創新型基金等金融工具，幫助有發展前景但暫時陷入經營困難的上市公司紓

解股票質押困境。

四是積極推出新型債券品種，滿足民營企業特別是民營控股上市公司發債的需要，支持中小

型民營企業發行高收益債券、私募債券和其他債務融資工具。積極研究推出債券信用風險緩釋工

具，聯合各方力量積極化解信用債券違約風險。

五是進一步推動ＭＳＣＩ、富時羅素等國際主流指數提升Ａ股納入因子權重，加大向境外投

資者推介Ａ股的力度，增強Ａ股的國際影響力和吸引力。同時，配合境內保險資金加大入市力度

等政策，積極研究出台支持長期資金投資Ａ股的有效措施。

