  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/10/2018 09:02

【Ａ股維穩】上交所：將做好股權質押風險管理應對方案

　　《經濟通通訊社記者林雯婕２２日上海專電》上交所日前公布，將從五方面採取措施，增強
資本市場發展後勁，營造有利於長期投資的良好市場環境。
　　其中包括：一是鼓勵具備條件的上市公司保持或加大分紅比例，使市場形成一批「持續穩健
的高分紅藍籌股群體」；鼓勵符合條件的上市公司及其大股東、董監高依法合規回購、增持股份
，支持上市公司利用有利時機實施股權激勵、員工持股計劃，提振投資者對上市公司發展的信心

　　二是支持上市公司通過併購重組出清落後產能，重點支持新技術、新業態、新產品通過併購
重組進入上市公司。
　　三是上交所將做好股權質押風險管理應對方案，為平穩有效化解股票質押違約風險提供機制
保障。積極研究推出創新型基金等金融工具，幫助有發展前景但暫時陷入經營困難的上市公司紓
解股票質押困境。
　　四是積極推出新型債券品種，滿足民營企業特別是民營控股上市公司發債的需要，支持中小
型民營企業發行高收益債券、私募債券和其他債務融資工具。積極研究推出債券信用風險緩釋工
具，聯合各方力量積極化解信用債券違約風險。
　　五是進一步推動ＭＳＣＩ、富時羅素等國際主流指數提升Ａ股納入因子權重，加大向境外投
資者推介Ａ股的力度，增強Ａ股的國際影響力和吸引力。同時，配合境內保險資金加大入市力度
等政策，積極研究出台支持長期資金投資Ａ股的有效措施。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態22/10/2018
美退出中程核彈條約 俄斥勒索
香港政情19/10/2018
【大橋通車】港珠澳大橋周三上午三地同步通車
生財有道19/10/2018
【Ａ股維穩】劉鶴：股市調整和出清 正為長期健康發展創造好機會
生財有道19/10/2018
【Webb名單】Webb：興太停牌涉華融持股 26股勿持有
生財有道19/10/2018
林鄭大推資助房，過來人分享「居屋攻防術」
中國故事19/10/2018
阿里巴巴B2B 助港商拓海外市場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN