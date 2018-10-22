【Ａ股維穩】上交所深交所中基協齊出手，「拆雷」股權質押

《經濟通通訊社２２日專訊》上交所、深交所和中國基金業協會周日（２１日）先後發文，

針對Ａ股市場的股權質押問題提出了各自的「拆雷」舉措。

基金業協會率先發文稱，將對符合條件的私募基金和資產管理計劃特別提供產品備案及重大

事項變更的「綠色通道」服務，目的就是為了支持私募基金管理人和證券期貨經營機構募集設立

的私募基金和資產管理計劃參與市場化、法治化併購重組，紓解當前上市公司股權質押問題。

隨後上交所亦表示，將持續監測股權質押風險動態變化，做好股權質押風險管理應對方案，

完善上市公司股份協議轉讓、股票質押式回購交易等規則，為平穩有效化解股票質押違約風險提

供機制保障。積極研究推出創新型基金等金融工具，幫助有發展前景但暫時陷入經營困難的上市

公司紓解股票質押困境。

幾乎同一時間，深交所官方微信號發文，提出要將維護市場穩健運行和防範化解重點風險放

在突出重要位置。全面排查上市公司風險，優化完善股票質押信息披露規則，與地方政府、金融

機構等有關方面密切配合，共同幫助支持有發展前景但暫時陷入經營困難的上市公司紓解股票質

押困境。

隨著Ａ股近期不斷下跌，令許多公司的股權質押融資達到或逼近平倉線，這就又給股市增加

了拋壓。截止至本周四，平倉風險已蔓延至７５７間上市公司，較４個月前足足翻了４倍。

（ｌｃ）

