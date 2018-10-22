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22/10/2018 11:50

【Ａ股維穩】瑞銀：股權質押總體風險可控，Ａ股短期迎來超跌反彈

　　《經濟通通訊社２２日專訊》近期Ａ股持續大幅下滑，股票質押平倉風險升溫，在各大財金
高層領導傾巢發聲維穩後，Ａ股今日再大幅反彈，大舉收復失地，滬綜指半日收漲４﹒１７％，
報２６５６﹒８７點，重上２６００點關，創業板更大漲５﹒７％。
　　瑞銀證券中國首席策略分析師高挺發表評論指，在今年「緊信貸」的環境下，中小市值企業
（尤其是民營企業）融資壓力加大，股票下跌或導致質押方（大股東和部分民營金融資本）的資
金更為緊張，而近期小盤股的大幅下挫，使得投資者更加擔憂部分公司股權質押的風險。雖然股
權質押的風險確實在近期的下跌中有所暴露，但市場整體並不會發生系統性風險。
　　高挺認為，質押方可以增加抵押品提高保障倍數，延緩券商強制清倉，且如果平倉涉及金額
較大時也可能受到窗口指導。儘管總體風險可控，但部分質押率較高的中小市值上市公司可能在
此輪下跌中面臨較大的風險。
　　上周五（１９日）各監管層就市場關注的重點問題發表看法，其中多處涉及處理股權質押風
險。高挺表示，市場的悲觀情緒已有所緩解，短期或迎來超跌反彈。當然，股市長期的表現依然
主要取決於經濟和公司基本面。在Ａ股板塊配置上，建議超配金融（尤其是保險）、必需消費
（食品飲料）、旅遊和公用事業。（ｂｉ）

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