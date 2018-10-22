《經濟通通訊社２２日專訊》據《新華社》新華視點微博表示，公司法修正案草案２２日提
請全國人大常委會審議。草案對現行公司法第１４２條作出修改，進一步完善公司股份回購制度
。
草案將現行規定中「將股份獎勵給本公司職工」修改為「將股份用於員工持股計劃或者股權
激勵」；增加「將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券」和「上市公司為避免
公司遭受重大損害，維護公司價值及股東權益所必需」等情形；適當簡化股份回購的決策程序，
提高公司持有本公司股份的數額上限，延長公司持有所回購股份的期限。（ｂｉ）
22/10/2018 17:09
【Ａ股維穩】公司法修改擬完善股份回購規定，延長回購股份期限
《經濟通通訊社２２日專訊》據《新華社》新華視點微博表示，公司法修正案草案２２日提
請全國人大常委會審議。草案對現行公司法第１４２條作出修改，進一步完善公司股份回購制度
。
草案將現行規定中「將股份獎勵給本公司職工」修改為「將股份用於員工持股計劃或者股權
激勵」；增加「將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券」和「上市公司為避免
公司遭受重大損害，維護公司價值及股東權益所必需」等情形；適當簡化股份回購的決策程序，
提高公司持有本公司股份的數額上限，延長公司持有所回購股份的期限。（ｂｉ）
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