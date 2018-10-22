  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/10/2018 17:09

【Ａ股維穩】公司法修改擬完善股份回購規定，延長回購股份期限

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《新華社》新華視點微博表示，公司法修正案草案２２日提
請全國人大常委會審議。草案對現行公司法第１４２條作出修改，進一步完善公司股份回購制度

　　草案將現行規定中「將股份獎勵給本公司職工」修改為「將股份用於員工持股計劃或者股權
激勵」；增加「將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券」和「上市公司為避免
公司遭受重大損害，維護公司價值及股東權益所必需」等情形；適當簡化股份回購的決策程序，
提高公司持有本公司股份的數額上限，延長公司持有所回購股份的期限。（ｂｉ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
香港政情22/10/2018
【大橋通車】歷經多項考驗 9年「好事多磨」
中國故事22/10/2018
越地林昭遠：杭州新盤未推致9月銷售跌 全年銷售目標肯定會完成
香港政情22/10/2018
【大橋通車】周三起最快9個字穿梭港珠澳 全球最長海底隧道吸睛
興證快訊22/10/2018
地王流標，後市如何？
國際動態22/10/2018
美退出中程核彈條約 俄斥勒索
香港政情19/10/2018
【大橋通車】港珠澳大橋周三上午三地同步通車
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN