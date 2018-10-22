【大橋通車】習近平事隔六年再到廣東考察，下午考察廣東橫琴

《經濟通通訊社２２日專訊》據《人民日報》報道，國家主席習近平今日下午來到廣東省珠

海市橫琴新區高新技術片區，考察了粵澳合作中醫藥科技產業園，為事隔六年後再到廣東考察調

研。

報道稱，黨的十八大後，習近平首次赴地方考察就選擇了廣東。他當時表示，之所以到廣東

來，就是要到在中國改革開放中得風氣之先的地方，現場回顧中國改革開放的歷史進程，將改革

開放繼續推向前進。

港珠澳大橋開通儀式明日舉行，預料將會出席，而行政長官林鄭月娥下午將前往珠海。

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