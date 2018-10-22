【Ａ股維穩】官媒：高層領導集中表態極罕見，Ａ股將迎新的春天

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行主管的《金融時報》刊文稱，金融委第十次專題會議

對資本市場工作作出具體部署，以及國務院副總理、一行兩會領導在同一天就股市同時發聲，向

市場傳遞出強烈的信號，即政府高度重視股市的健康穩定發展，一系列有針對性的改革新舉措將

陸續推出。高層領導的集中表態，在中國股票發展史上極為罕見，意在澄清各方對當前股市發展

的認識，消除非理性恐慌情緒，穩定投資者預期，提振市場信心，共同促進股票市場健康穩定發

展。隨著新政策陸續跟進落實，Ａ股將迎新的春天。（ｃｔ）

