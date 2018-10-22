《經濟通通訊社２２日專訊》《中國證券報》頭版文章指出，滬綜指２５００點重塑預期，
長線投資已具安全邊際。分析人士指出，１９日高層密集發聲回應市場關切，傳遞積極政策信號
，短期過於悲觀的投資情緒極大改觀。當前Ａ股處於自５１７８點以來大級別調整尾聲，長線投
資安全邊際逐步顯現。（ｃｔ）
22/10/2018 09:07
【Ａ股維穩】中證報：２５００點重塑預期，長線投資已具安全邊際
《經濟通通訊社２２日專訊》《中國證券報》頭版文章指出，滬綜指２５００點重塑預期，
長線投資已具安全邊際。分析人士指出，１９日高層密集發聲回應市場關切，傳遞積極政策信號
，短期過於悲觀的投資情緒極大改觀。當前Ａ股處於自５１７８點以來大級別調整尾聲，長線投
資安全邊際逐步顯現。（ｃｔ）
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