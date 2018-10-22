【Ａ股維穩】傾力維穩券商近全線漲停，滬綜指飆逾４％收復二千六

《經濟通通訊社２２日專訊》內地全方位傾巢救市，上交所、深交所和中國基金業協會周日

（２１日）先後發文，針對Ａ股市場的股權質押問題提出了各自的「拆雷」舉措，以助有發展前

景但暫時陷入經營困難的上市公司紓解股票質押困境，消息大大刺激券商板塊今早飆升；中證監

公布將ＩＰＯ被否企業籌劃重組上市的間隔期從３年縮短為６個月，以降低ＩＰＯ未過會企業借

力資本市場融資的制度成本；國務院金融穩定發展委員會召開防範化解金融風險第十次專題會議

，提及鼓勵長期資金入市、促進國企改革和民企發展、擴大開放等五方面政策。

救市大軍今日再顯實力，滬綜指高開後強勢向上，半日收漲４﹒１７％，報２６５６﹒８７

點；深成指漲５﹒０４％，報７７６０﹒０８點；創業板飆５﹒６９％，報１３２１點。

人行放水，今日開展１２００億元（人民幣．下同）逆回購利率持平，連續第二日淨投放。

兩市半日成交２７０７億。



＊政府將助化解質押風險，近全線券商股漲停＊



繼銀保監允許險資參與化解上市公司股票質押流動性風險後，上交所、深交所和中國基金業

協會亦先後發文，針對Ａ股市場的股權質押問題提出了各自解套措施。高盛報告指，中國相關部

門的共同努力將有助於緩解股票質押貸款存在的普遍風險，並穩定國內股市，幫助中國券商估值

回升。

Ａ場券商板塊大升，整個板塊升幅超過一成，中信證券（滬：６０００３０）、國泰君安（

滬：６０１２１１）、華泰證券（滬：６０１６８８）、海通證券（滬：６００８３７）、招這

證券（滬：６００９９９）等近乎全線股份漲停。



＊維穩當下人保發Ａ股規模減，四大內險Ａ仍全線向好＊



在內地釋出強烈的維穩信號之下，人保集團（０１３３９）公布將Ａ股發行數量確定為不超

過１８億股，較中國證監會核准規模少兩成；同時，Ａ股發行將實施戰略配售。

平安證券發布最新研報稱，上市險企不斷推動保障型業務發展使得價值率顯著提升，有助於

全年新業務價值持續收窄乃至轉正，保險公司的利潤中樞同樣處在持續上升階段。當前保險股估

值仍處於低位，然而前期打壓估值的新單負面預期及對投資端利率的隱憂目前均逐步消除，後期

來看保險股有足夠的估值修復動力，維持行業「強於大市」判斷。

Ａ場險企未受消息影響，半日全線隨大市急升，國壽（滬：６０１６２８）久違地成為板塊

領頭羊，半日飆逾６％；新華保險（滬：６０１３３６）、平保（滬：６０１３１８）、太保（

滬：６０１６０１）全數漲４％左右。（ｅｎ）

