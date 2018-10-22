【Ａ股維穩】滬綜指收漲４％，真金維穩成交飆至４２００億元

《經濟通通訊社２２日專訊》內地全方位傾巢救市，上交所、深交所和中國基金業協會周日

（２１日）先後發文，針對Ａ股市場的股權質押問題提出了各自的「拆雷」舉措，以助有發展前

景但暫時陷入經營困難的上市公司紓解股票質押困境，消息大大刺激券商板塊今早飆升；中證監

公布將ＩＰＯ被否企業籌劃重組上市的間隔期從３年縮短為６個月，以降低ＩＰＯ未過會企業借

力資本市場融資的制度成本；國務院金融穩定發展委員會召開防範化解金融風險第十次專題會議

，提及鼓勵長期資金入市、促進國企改革和民企發展、擴大開放等五方面政策。

市場終於有「真金白銀」撐市，兩市成交今日激增至４２２０億元（人民幣．下同），較上

周五成交額大增７６％。而上海Ａ股成交額為１９７０億元，為三個月最大單日成交。成交榜首

是平保（滬：６０１３１８），近１１０億元。

Ａ場重拾動力，各個板塊遍地開花，全場２００多隻股票漲停，滬綜指升４﹒０９％收市，

創逾２年半以來最大單日漲幅，全日收報２６５４﹒８８點；深成指漲４﹒８９％，報

７７４８﹒８２點；創業板飆５﹒２１％。報１３１４﹒９５點。



＊質押風險化解，券商股近全線漲停＊



繼銀保監允許險資參與化解上市公司股票質押流動性風險後，上交所、深交所和中國基金業

協會亦先後發文，針對Ａ股市場的股權質押問題提出了各自解套措施。高盛報告指，中國相關部

門的共同努力將有助於緩解股票質押貸款存在的普遍風險，並穩定國內股市，幫助中國券商估值

回升。

Ａ場券商板塊大升，整個板塊升幅超過一成，中信證券（滬：６０００３０）、國泰君安

（滬：６０１２１１）、華泰證券（滬：６０１６８８）、海通證券（滬：６００８３７）、招

這證券（滬：６００９９９）等近乎全線股份漲停。



＊維穩當下人保發Ａ股規模減，四大內險Ａ仍全線向好＊



在內地釋出強烈的維穩信號之下，人保集團（０１３３９）公布將Ａ股發行數量確定為不超

過１８億股，較中國證監會核准規模少兩成；同時，Ａ股發行將實施戰略配售。

平安證券發布最新研報稱，上市險企不斷推動保障型業務發展使得價值率顯著提升，有助於

全年新業務價值持續收窄乃至轉正，保險公司的利潤中樞同樣處在持續上升階段，維持行業「強

於大市」判斷。

國壽（滬：６０１６２８）久違地成為板塊領頭羊，全日飆逾７％；新華保險

（滬：６０１３３６）漲半成，平保、太保（滬：６０１６０１）均漲４％左右。



＊分析指大眾消費股將受惠於新個稅法，多股漲停＊



繼內地個稅起徵點從每月３５００元提高到５０００元，個人所得稅減免的實施細則草案亦

於上周六（２０日）發布，納稅人可以申請子女教育、繼續教育、大病醫療等６項專項附加扣除

。分析估計，新個稅法綜合減稅規模將在千億元級別，有助降低居民稅負，提振消費，對大眾消

費和服務消費的利好更明顯。中信證券認為，新個稅法有釋放消費２４００億元，首選長期競爭

優勢顯著、具備構築護城河能力的龍頭消費公司。

住宿餐飲、服裝、建材家具等板塊明顯上漲；錦江股份（滬：６００７５４）、首旅酒店（

滬：６００２５８）漲停；服裝企業步森股份（深：００２５６９）、美爾雅

（滬：６００１０７）亦漲停。（ｅｎ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３２７０﹒２７ ＋４﹒３２



上證綜合指數 ２６５４﹒８８ ＋４﹒０９ １９７３﹒００

深證綜合指數 １３２５﹒７３ ＋４﹒９０ ２２４７﹒００



上證Ｂ股指數 ２７４﹒０１ ＋４﹒６８ ３﹒１１

深證Ｂ股指數 ８９２﹒０３ ＋４﹒１４ １﹒３６



上證１８０指數 ７３６５﹒９７ ＋４﹒１０

上證３８０指數 ３９９２﹒７５ ＋５﹒０１



深證成份指數 ７７４８﹒８２ ＋４﹒８９

中小創新指數 １５１６﹒０３ ＋４﹒７５

深圳創業板指數 １３１４﹒９５ ＋５﹒２１

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