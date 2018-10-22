《全球視野－胡一帆》中國三季度經濟增長符合預期

《全球視野》中國最新公布三季度國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長降至６﹒５％，符合預

期。９月份投資及消費數據有穩定跡象，加上中央政府為應對中美貿易磨擦及經濟增長放緩，而

接連出台的貨幣、財政及信貸寬鬆政策，期望能減少經濟的下行壓力，維持今年全年ＧＤＰ增長

預測６﹒５％。

投資及消費增速「雙降」導致中國三季度經濟增長放慢，隨著經濟下行壓力增加，政策支持

力度有必要在四季度和２０１９年進一步加碼，央行將再次下調存款準備金率０﹒５個百分點以

上。

９月２４日起，美國對中國２０００億美元出口商品加徵１０％的關稅已開始生效，這意味

著四季度出口的下行壓力可能上升。我們的基準預測是從２０１９年１月開始，美國將加徵的關

稅稅率提高至２５％，這會對明年出口帶來更大的負面拖累。此外，貿易戰進一步升級的風險也

有所上升。

我們的基准預測是貿易戰對２０１９年ＧＤＰ增速的拖累超過０﹒８個百分點，國內的寬鬆

政策可以部分、但無法全部抵消其負面沖擊。考慮到政策支持或提振固定資產投資、部分抵消出

口疲弱和居民消費小幅走弱的影響，預計中國ＧＤＰ增速四季度降至６﹒５％以下、２０１９年

進一步回落至６％。



＊Ｈ股潛在漲幅可近１０％＊



我們相信，中央政府陸續推出「穩經濟」政策，可能為投資者提供切入時機，值得關注是中

央政府將召開一系列重要的政策會議，包括四季度舉行的中共１９屆四中全會及中央經濟工作會

議，為未來政策及改革方向提供重要指引，並有助提振市場信心。

預期ＭＳＣＩ Ｈ股在未來６－１２個月有近５－１０％的上漲空間。即使計入基準情景導

致企業盈利下滑的因素，ＭＳＣＩ Ｈ股指數目前（１５日）的市盈率估值，依然低於其歷史平

均值。

在ＭＳＣＩ Ｈ股中，受益於油價上漲，以及不易受中美貿易摩擦影響，看好能源板塊。材料

和消費板塊則可能受益於即將出台的刺激政策。



＊中央政府重要會議日期＊



２０１８年１０月底－１１月：１９屆四中全會

２０１８年１０月和１２月：政治局會議研究經濟發展與展望

２０１８年１２月中旬：中央經濟工作會議

２０１９年 ３月：全國人民代表大會

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家 胡一帆》

