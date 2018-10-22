【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市眨１７點子，報６﹒９３３８

《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２３６，較上個交易日上調

１５１點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早輕微低開１７點子，報６﹒９３３８，上個交易日

即期匯率收盤報６﹒９３２１。（ａｃ）

