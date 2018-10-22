《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２３６，較上個交易日上調
１５１點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早輕微低開１７點子，報６﹒９３３８，上個交易日
即期匯率收盤報６﹒９３２１。（ａｃ）
22/10/2018 09:49
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市眨１７點子，報６﹒９３３８
《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２３６，較上個交易日上調
１５１點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早輕微低開１７點子，報６﹒９３３８，上個交易日
即期匯率收盤報６﹒９３２１。（ａｃ）
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