《經濟通通訊社２２日專訊》市場消息指，人行今日將進行１２００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作。
公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放１２００億元，連續第二個交易日淨投放。
（ａｃ）
22/10/2018 09:24
【人行放水】消息稱人行今進行１２００億逆回購，連續兩日淨投放
《經濟通通訊社２２日專訊》市場消息指，人行今日將進行１２００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作。
公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放１２００億元，連續第二個交易日淨投放。
（ａｃ）
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