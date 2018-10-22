《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期、政府債券發行繳款等因素的影響
，維護銀行體系流動性合理充裕，今日以利率招標方式開展了７天期１２００億元逆回購操作。
逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放１２００億元，連續第二日淨投放。（ａｃ）
22/10/2018 10:04
【人行放水】人行１２００億逆回購利率持平，連續第二日淨投放
《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期、政府債券發行繳款等因素的影響
，維護銀行體系流動性合理充裕，今日以利率招標方式開展了７天期１２００億元逆回購操作。
逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放１２００億元，連續第二日淨投放。（ａｃ）
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