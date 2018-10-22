【Ａ股維穩】劉士余：鼓勵私募參與企業重組、債轉股以及股權融資

《經濟通通訊社２２日專訊》中證監主席劉士余在中國基金業２０周年論壇上致辭時表示，

在推動基金行業健康發展方面，將重點做好多項工作。

一是鼓勵私募股權與創投基金積極參與企業併購重組、債轉股以及股權融資。鼓勵各類各級

政府管理的投資基金、私募股權投資基金管理人和券商資管等設立股權併購基金，提升上市公司

的融資便利，改善上市公司的治理結構，有效防範股權質押風險。

二是充分發揮私募基金積極作用，激發市場活力。進一步健全適應創投行業的差異化監管機

制，研究完善併購重組領域創投基金所投企業上市解禁期與投資期限反向掛鈎機制。優先支持設

立主要投資於民營企業的各類股權和債權投資基金。推動完善相應的財稅政策，進一步支持私募

股權基金投向高新技術企業與產業。

三是大力發展公募基金等機構投資者。在稅收遞延政策支持下，做好養老基金產品儲備，養

老金帳戶銜接及平台建設工作，為明年公募基金納入養老金配置盤子做好準備。持續改進公募基

金審批服務，加快發展權益類公募基金。支持外資資管機構從事權益類資產的資管業務。

四是鼓勵基金公司依法實施股權激勵和員工持股計劃，充分調動專業人才的積極性。

五是完善基金銷售機制，推進基金投資顧問隊伍建設。

劉士余又指，正在進一步推動資本市場的全面對外開放，優化完善滬深港通，扎實穩妥推進

滬倫通；推動Ａ股順利納入明晟新興市場指數（ＭＳＣＩ）和富時羅素國際指數；大幅放寬證券

基金期貨行業外資股比限制；放開外國人開立Ａ股帳戶政策，將在境外工作的外籍員工納入股權

激勵範圍；放開外商獨資和合資私募管理人登記。在資本市場對外開放的進程中，中國基金行業

迎來了新的發展機遇。（ｅｙ）

