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22/10/2018 17:10

【Ａ股動向】雲海金屬引國企寶鋼系入局，大股東放棄部分表決權

　　《經濟通通訊社２２日專訊》雲海金屬（深：００２１８２）公告，為加快公司戰略布局，
推進輕合金應用，推動行業發展，擬籌劃引進寶鋼金屬為公司戰略股東，結合雙方產業及金融資
本領域的綜合優勢，促進公司發展。控股股東梅小明擬以協議轉讓方式將其持有的部分股份轉讓
給寶鋼金屬，並將部分表決權委託給寶鋼金屬。本次交易完成後，可能涉及公司控制權發生變　
化。（ｅｙ）

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