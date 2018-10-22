《經濟通通訊社２２日專訊》中弘股份上周五（１９日）公告債務狀況後，三日內公司又新
增了１４﹒２８億元（人民幣．下同）逾期債務本息，全部為各類借款。中弘股份及下屬控股子
公司累計逾期債務本息合計金額達到７７﹒６５億元。公司表示，目前正在與相關債權人協商妥
善的解決辦法，並且在全力籌措償債資金。（ｅｙ）
22/10/2018 16:50
【仙股退市】中弘股份三日內增１４億逾期債，拖欠債務達７８億元
《經濟通通訊社２２日專訊》中弘股份上周五（１９日）公告債務狀況後，三日內公司又新
增了１４﹒２８億元（人民幣．下同）逾期債務本息，全部為各類借款。中弘股份及下屬控股子
公司累計逾期債務本息合計金額達到７７﹒６５億元。公司表示，目前正在與相關債權人協商妥
善的解決辦法，並且在全力籌措償債資金。（ｅｙ）
|香港政情22/10/2018
【大橋通車】歷經多項考驗 9年「好事多磨」
|中國故事22/10/2018
越地林昭遠：杭州新盤未推致9月銷售跌 全年銷售目標肯定會完成
|香港政情22/10/2018
【大橋通車】周三起最快9個字穿梭港珠澳 全球最長海底隧道吸睛
|興證快訊22/10/2018
地王流標，後市如何？
|國際動態22/10/2018
美退出中程核彈條約 俄斥勒索
|香港政情19/10/2018
【大橋通車】港珠澳大橋周三上午三地同步通車
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰