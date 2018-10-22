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22/10/2018 16:50

【仙股退市】中弘股份三日內增１４億逾期債，拖欠債務達７８億元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中弘股份上周五（１９日）公告債務狀況後，三日內公司又新
增了１４﹒２８億元（人民幣．下同）逾期債務本息，全部為各類借款。中弘股份及下屬控股子
公司累計逾期債務本息合計金額達到７７﹒６５億元。公司表示，目前正在與相關債權人協商妥
善的解決辦法，並且在全力籌措償債資金。（ｅｙ）

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